Najviac šancí na Oscara má film Oppeheimer, historická životopisná dráma získala až 13 nominácií

Zoznamu kandidátov v 96. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied dominuje historická životopisná dráma Oppenheimer s 13 nomináciami. Snímka Chudiatko má 11 nominácií, o jednu menej má film Vrahovia mesiaca kvetov a komédia Barbie si vyslúžila osem nominácií.

Desiatku titulov, ktoré sa uchádzajú o cenu pre najlepší film tvoria American Fiction, Anatómia pádu, Barbie, Zimné prázdniny, Vrahovia mesiaca kvetov, Maestro, Oppenheimer, Minulé životy, Chudiatko a Zóna záujmu.

Oppenheimer si okrem sošky pre najlepší film môže vyslúžiť trofeje aj za réžiu a adaptovaný scenár (Christopher Nolan), kostýmy, strih, kameru, masky, hudbu, zvuk, výpravu. Predstaviteľ titulného hrdinu Cillian Murphy je nominovaný za herecký výkon v hlavnej úlohe a Robert Downey Jr. a Emily Blunt za vedľajšie roly.

Spoli s Nolanom sú nominovanými režisérmi aj Justine Triet (Antómia pádu), Martin Scorsese (Vrahovia mesiaca kvetov), Yorgos Lanthimos (Chudiatko), Jonathan Glazer (Zóna záujmu).

Triet je za Anatómiu pádu spolu s Arthurom Hararim nominovaná aj v kategórii pôvodný scenár, kde ju dopĺňajú David Hemingson (Zimné prázdniny), Bradley Cooper a Josh Singer (Maestro), Samy Burch a Alex Mechanik (May December) a Celine Song (Minulé životy).

V kategórii adaptovaných scenárov si nominácie vyslúžili spomenutí Christopher Nolan a Jonathan Glazer, ako aj Cord Jefferson (American Fiction), Greta Gerwig a Noah Baumbach (Barbie) a Tony McNamara (Chudiatko),

V kategórii medzinárodných filmov si nominácie vyslúžili talianska snímka Io capitano, japonské Dokonalé dni, španielska historická dráma Snežné bratstvo, nemecký film Das Lehrerzimmer a už spomenutá Zóna záujmu z Veľkej Británie.

Päticu nominovaných dokumentárnych filmov tvoria Bobi Wine: Prezident ugandského ľudu, Večná pamäť, Štyri dcéry, Ako zabiť tigra a 20 dní v Mariupole.

Najlepším animovaným filmom sa môže stať Chlapec a volavka, Elementy, Nimona, Pes a jeho kamarát Robot alebo Spider-Man: Cez paralelné svety.

Nominácie na cenu americkej filmovej akadémie za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si okrem Cilliana Murphyho vyslúžili Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Zimné prázdniny) a Jeffrey Wright (American Fiction).

Päticu herečiek nominovaných v ženskej kategórii tvoria Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Vrahovia mesiaca kvetov), Sandra Hüller (Anatómia pádu), Carey Mulligan (Maestro) a Emma Stone (Chudiatko).

Vedľajšie úlohy vyniesli medzi mužmi okrem Roberta Downeyho Jr. nominácie aj Sterlingovi K. Brownovi (American Fiction), Robertovi De Nirovi (Vrahovia mesiaca kvetov), Ryanovi Goslingovi (Barbie) a Markovi Ruffalovi (Chudiatko).

Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly popri Emily Blunt dopĺňajú Danielle Brooks (Purpurová farba), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad) a Da’Vine Joy Randolph (Zimné prázdniny).

Nominácie v utorok v priamom prenose vyhlásili Zazie Beetz a Jack Quaid. Ocenených svet spozná v nedeľu 10. marca.

96. ročník udeľovania Oscarov

prehľad nominácií

Najlepší film

American Fiction

Anatómia pádu

Barbie

Zimné prázdniny

Vrahovia mesiaca kvetov

Maestro

Oppenheimer

Minulé životy

Chudiatko

Zóna záujmu

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Zimné prázdniny

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Vrahovia mesiaca kvetov

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Chudiatko

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Vrahovia mesiaca kvetov

Sandra Hüller – Anatómia pádu

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Chudiatko

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Purpurová farba

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – Zimné prázdniny

Réžia

Justine Triet – Anatómia pádu

Martin Scorsese – Vrahovia mesiaca kvetov

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Chudiatko

Jonathan Glazer – Zóna záujmu

Adaptovaný scenár

American Fiction – Cord Jefferson

Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach

Oppenheimer – Christopher Nolan

Chudiatko – Tony McNamara

Zóna záujmu – Jonathan Glazer

Pôvodný scenár

Anatómia pádu – Justine Triet, Arthur Harari

Zimné prázdniny – David Hemingson

Maestro – Bradley Cooper, Josh Singer

May December – Samy Burch, Alex Mechanik

Minulé životy – Celine Song

Medzinárodný film

Io capitano – Taliansko

Dokonalé dni – Japonsko

Snežné bratstvo – Španielsko

Das Lehrerzimmer – Nemecko

Zóna záujmu – Veľká Británia

Dokumentárny film

Bobi Wine: Prezident ugandského ľudu

Večná pamäť

Štyri dcéry

Ako zabiť tigra

20 dní v Mariupole

Animovaný film

Chlapec a volavka

Elementy

Nimona

Pes a jeho kamarát Robot

Spider-Man: Cez paralelné svety

Pôvodná filmová pieseň

The Fire Inside – z filmu Flamin‘ Hot: Korenie úspechu

I’m Just Ken – z filmu Barbie

It Never Went Away – z filmu Americká symfónia

Wahzhazhe (A Song for My People) – z filmu Vrahovia mesiaca kvetov

What Was I Made For? – z filmu Barbie

Pôvodná filmová hudba

American Fiction – Laura Karpman

Indiana Jones a Nástroj osudu – John Williams

Vrahovia mesiaca kvetov – Robbie Robertson

Oppenheimer – Ludwig Göransson

Chudiatko – Jerskin Fendrix

Kamera

Gróf – Edward Lachman

Vrahovia mesiaca kvetov – Rodrigo Prieto

Maestro – Matthew Libatique

Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Chudiatko – Robbie Ryan

Kostýmy

Barbie – Jacqueline Durran

Vrahovia mesiaca kvetov – Jacqueline West

Napoleon – Janty Yates, Dave Crossman

Oppenheimer – Ellen Mirojnick

Chudiatko – Holly Waddington

Masky

Golda – Železná lady Izraela

Maestro

Oppenheimer

Chudiatko

Snežné bratstvo

Strih

Anatómia pádu – Laurent Sénéchal

Zimné prázdniny – Kevin Tent

Vrahovia mesiaca kvetov – Thelma Schoonmaker

Oppenheimer – Jennifer Lame

Chudiatko – Yorgos Mavropsaridis

Výprava

Barbie

Vrahovia mesiaca kvetov

Napoleon

Oppenheimer

Chudiatko

Zvuk

Tvorca

Maestro

Mission: Impossible Odplata – Prvá časť

Oppenheimer

Zóna záujmu

Vizuálne efekty

Tvorca

Godzilla Minus One

Strážcovia galaxie 3

Mission: Impossible Odplata – Prvá časť

Napoleon

Krátky animovaný film

Letter to a Pig

Ninety-five Senses

Our Uniform

Pachyderme

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

Krátky hraný film

Potom

Invincible

Rytier šťasteny

Red, White and Blue

Podivuhodný príbeh Henryho Sugara

Krátky dokumentárny film

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó