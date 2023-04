Najúspešnejší ročník ankety SOWA Social Awards Slovakia prepisuje rekordy a vstupuje do druhého kola!

Anketa SOWA Social Awards Slovakia 2023 odštartovala najúspešnejšie zo všetkých doterajších ročníkov. Momentálne sa prehupla do 2 fázy, kedy sú jasné top desiatky nominovaných, ktorých určili hlasujúci fanúšikovia a posunuli ich do druhého kola.

Anketa SOWA každoročne oceňuje najvplyvnejšie osobnosti sociálnych sietí, ktoré sa svojim obsahom správajú zodpovedne a prinášajú kvalitný obsah svojim sledovateľom. Tá odštartovala 27. marca a už prvé dni ukázali, že ide o zatiaľ najúspešnejší ročník zo všetkých. „Čísla návštevnosti, ako aj počet hlasov ma osobne prekvapil. Ide totiž o naozaj najlepší ročník z tohto hľadiska, aký som kedy zažil. Ukázalo sa, že anketa si za 4 roky svojej existencie našla miesto nielen medzi hlasujúcimi, ale obľúbená je aj medzi influencermi, ktorých reakcie na nominácie mňa aj môj tím nesmierne potešili,“ povedal organizátor a držiteľ licencie SOWA Štefan Šperka. Počas úvodného týždňa prišli tisícky hlasov a návštevnosť webu www.socialawardslovakia.sk, na ktorom môžu ľudia hlasovať predčil všetky očakávania. „Návštevnosť nášho webu prekročila k dnešnému dňu hranicu 410 tisíc používateľov, o je oproti rovnakému obdobiu spred roka nárast o viac ako 190 percent. Počet hlasov je viac ako 50 tisíc, čo dokazuje obľúbenosť projektu aj medzi ľuďmi a cena pre jedného z nich je určite obrovským lákadlom. Navyše môžem potvrdiť, že nebude jediná a počas druhej fáze našej kampane oceníme aj ďalších hlasujúcich zaujímavými cenami,“ dodal Šperka.

Foto: Lenka Imrichová

Podobný projekt by nemohol vzniknúť bez silných partnerov, ktorí sa zúčastnili aj na tohtoročnej tlačovej konferencii. Od prvého ročníka je generálnym partnerom projektu aj investičná skupina Proxenta. „Svet influencer marketingu dnes tvorí vzorce predaja, ktoré treba mať podrobne načítané a naštudované. Riešime to samozrejme interne aj my a zaoberáme sa touto sférou, ktorá je čoraz zaujímavejšia. Páči sa mi dynamika tohto sveta, predsa len je to aj o peniazoch, predaji produktov, zážitkov, jedál, oblečenia a o živote,“ povedal Pavol Kožík, majiteľ Proxenty.

Do projektu po minulom ročníku vstúpila opäť aj automobilka BMW Slovenská republika, ktorá mala počas tlačovej konferencie tiež svoje zastúpenie. Prečo sa teda spojili opäť s anketou, ktorá je o sociálnych sieťach?

Foto: Lenka Imrichová

„V posledných rokoch sme začali spolupracovať s viacerými influencermi a Slovensko v tomto smere ponúka množstvo zaujímavých ľudí, cez ktorých vieme urobiť vizuálne aj obsahovo zaujímavú kampaň, ako propagovať automobilový svet. Za posledné roky sme si vybudovali aj naše sociálne siete, na ktorých prezentujeme životný štýl, cestovanie ale samozrejme najmä naše portfólio automobilov. Obe platformy – instagram aj facebook máme veľmi silné,“ prezradil Oliver Rademacher, riaditeľ BMW Slovenská republika a opísal aj svoj pohľad na momentálne veľmi diskutovanú tému elektromobility: „V BMW si môže každý nájsť a vybrať zo všetkých dostupných možností. Či už ide o klasický spaľovací motor, hybrid, alebo plne elektrické auto. Je teda len na každom zákazníkovi, čo konkrétne preferuje. Pre mňa osobne je to v prípade lepšej infraštruktúry určite elektro.“

Prvý rok sa do ankety zapája aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, s ktorej podporou 4. ročník spúšťajú. „Poviem tri slová: prevencia, odvrátiteľné úmrtia a osveta. U nás sa málo hovorí o zdravotnej gramotnosti, s deťmi sa rozprávame veľa, ale o zdraví a o tom, aby absolvovali preventívne prehliadky už od tínedžerského veku, o tom nie a je to veľmi dôležité. My sme sa zapojili ako garant Zdravia, športu a zdravého životného štýlu a aj vďaka influencerom ako je napríklad Maroš Molnár vieme dostať túto dôležitú tému medzi mladých ľudí,“ povedala riaditeľka marketingu VŠZP Dominika Šulková.

Foto: Lenka Imrichová

Hlavným partnerom je 2. rok po sebe aj spoločnosť Orange Slovensko, spoločne s ktorou sa organizátor vydal aj do slovenských škôl a navštívili desiatky študentov, s ktorými hovorili najmä o Bezpečnosti na internete. „V spoločnosti Orange sme sa stotožnili s claimom ankety „S vplyvom prichádza zodpovednosť“ nakoľko to platí aj u nás. My ako poskytovateľ internetu a mobilných služieb otvárame úžasný svet, ktorý je plný možností na rozvoj avšak stále máme na pamäti, aby zákazníci pri objavovaní pozitív tohto sveta ostali stále v bezpečí,“ povedala Bea Ertl, CSR špecialistka spoločnosti Orange. Tento rok anketa prichádza na televíziu JOJ. „Od začiatku nám prišla SOWA ako dobrý nápad, preto sme sa rozhodli organizátora osloviť s ponukou na vysielanie v našej televízii. Ide o svet mladých, kreatívnych ľudí a s tým sa chceme spájať aj my, keďže sme moderná a dynamická televízia. Navyše influenceri cez televíziu často vyrastú a vďaka tomu, že sú na obraze sa zvyšuje nielen ich popularita, ale aj fanúšikovská základňa,“ prezradil Head of digital Kristián Šeffer.

„Chceli sme vstúpiť do niečoho, čo je viac cool a fresh, čo SOWA dosahuje každým rokom. Aj posledný ročník bol naozaj skvelý. Od prevedenia, program, až po afterparty – takto ma vyzerať moderný galavečer. Sociálne sieti sú neriaden priestor a práve SOWA nastavuje mantinely, čo dokazujú aj minuloročné výsledky, kedy ceny získali ľudia naozaj zodpovedne pôsobiaci na sociálnych sieťach. Vďaka tomu si začínajú uvedomovať viac, že ich správanie môže mať dopad,“ povedal zakladateľ Startitup Marek Šándor.

Foto: Lenka Imrichová

Hlasovanie pokračuje, stačí ísť na stránku www.socialawardslovakia.sk, označiť v každej kategórii jedného nominovaného a vyplniť hlasovací formulár. Pre jedného z hlasujúcich je pripravená plavba od spoločnosti Costa Cruises. Ďalšími partnermi projektu sú aj Starlynr neviditeľné strojčeky, Dr. Martin, sieť fitnes centier Golem, vinárstvo Wajda. Mediálnymi partnermi sú Startitup a TV JOJ, Plus JEDEN DEŇ, rádiá Expres a Europa 2. Vyhlasovateľom ankety je magazín EMMA:

Priamy prenos, kde sa diváci dozvedia výsledky sa uskutoční 3. júna od 20:35 na Jojke.

