Najnovšie útoky amerických síl na údajné pašerácke lode si vyžiadali 11 obetí

Americké vojenské útoky na tri lode podozrivé z pašovania drog v Tichom oceáne a Karibskom mori si vyžiadali 11 obetí. V utorok o tom informovalo Južné velenie ozbrojených síl USA.
Údery, ktoré sa uskutočnili v pondelok neskoro večer, zabili štyroch ľudí na prvej lodi vo východnom Pacifiku, ďalších štyroch na druhej lodi v rovnakej oblasti a troch na tretej lodi v Karibiku.
#BREAKING: ⚠️ USSOUTHCOM: Strikes conducted on 3 drug trafficking vessels, killing 11 narco-terrorists in the Eastern Pacific. pic.twitter.com/QUpnTU06nf
— INTERCEPTOR (@InterceptorNews) February 17, 2026
„Žiadni príslušníci amerických ozbrojených síl neutrpeli zranenia,“ uviedlo veliteľstvo na sociálnej sieti X. Zverejnené video ukazuje zásahy lodí, pričom na niektorých boli pred útokom viditeľní ľudia.
Viac ako 140 mŕtvych
Spojené štáty začali útočiť na údajné pašerácke plavidlá začiatkom septembra. Odvtedy podľa armády zabili viac než 140 ľudí a zničili desiatky lodí.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že Spojené štáty vedú vojnu proti takzvaným narkoteroristom pôsobiacim v Latinskej Amerike. Washington však nepredložil jednoznačné dôkazy, že zasiahnuté plavidlá sa skutočne podieľali na pašovaní drog.
Zabíjajú bez súdu
Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú, že útoky by mohli predstavovať mimosúdne zabitia, keďže zrejme zasiahli civilistov, ktorí nepredstavovali bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.