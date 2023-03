Najnovší test KĽDR simuloval jadrový útok na Južnú Kóreu, vodca Kim nariadil ďalšie cvičenia

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vyhlásila, že cez víkend odpálením balistickej rakety simulovala jadrový útok na Južnú Kóreu. Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil armáde, aby urobila ďalšie cvičenia na zvýšenie vojenskej pripravenosti svojich jadrových síl tvárou v tvár „agresii“ jeho nepriateľov, informovali štátne médiá.

Odpálenie rakety krátkeho doletu

Ozbrojené sily v Južnej Kórei a Japonsku informovali, že v nedeľu zaznamenali odpálenie rakety krátkeho doletu do vôd pri východnom pobreží KĽDR. To sa údajne stalo menej ako hodinu predtým, čo USA preleteli s bombardérmi B-1B v rámci cvičení s juhokórejskými lietadlami.

Sever považuje americko-juhokórejské cvičenia za nácvik na inváziu, čo podľa odborníkov využíva ako zámienku pre napredovanie s jej zbrojným programom.

Severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA informovala, že raketa preletela zhruba 800 kilometrov a niesla falošnú jadrovú hlavicu. Test bol podľa nej úspešný a zariadenie explodovalo podľa plánov.

Cvičenie jadrového velenia

Test bol vraj posledným krokom dvojdňových manévrov, ktoré zahŕňali aj cvičenie jadrového velenia a riadenia a výcvik vojenských jednotiek, aby rýchlejšie prešli do pozície jadrového protiútoku, správne zaobchádzali so systémami jadrových zbraní a vykonávali plány útoku.

Zároveň boli „dôraznejším varovaním“ pre Spojené štáty a Južnú Kóreu, ktoré sú „neskryté vo svojom explicitnom pokuse o rozpútanie vojny“ proti Severu, uviedla KCNA.

Kim, ktorý bol podľa fotografií pri teste so svojou dcérou a vojenskými predstaviteľmi, podľa KCNA povedal, že jeho nepriatelia sú „čoraz výraznejší vo svojich ťahoch k agresii“, stanovil nešpecifikované „strategické úlohy“ na ďalší rozvoj svojich jadrových síl a zlepšenie ich pripravenosti na vojnu. To by podľa agentúry AP mohlo znamenať, že v nasledujúcom období zintenzívni testy zbraní.