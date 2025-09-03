Väčšina Slovákov v tom má jasno, členstvo v EÚ je pre našu krajinu prínosom

Občania majú veľké očakávania v súvislosti s EÚ a jej rozpočtom na obdobie po roku 2027. Ukázal to najnovší prieskum Európskeho parlamentu Eurobarometer. Z prieskumu vyplynulo, že v časoch geopolitickej neistoty si 68 percent Európanov myslí, že by mala EÚ zohrávať významnejšiu úlohu v ochrane občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými hrozbami a rizikami. Rovnakého názoru je aj 59 percent opýtaných zo Slovenska.
Deväť z desiatich európskych občanov a 88 percent občanov Slovenska vyzýva členské štáty EÚ k väčšej jednote. Viac ako trištvrte Európanov je súčasne názoru, že EÚ potrebuje viac finančných prostriedkov, aby bola schopná čeliť aktuálnym globálnym hrozbách. Myslí si to aj 71 percent respondentov zo Slovenska. Prieskum uskutočnila agentúra Verian na žiadosť Európskeho parlamentu od 5. do 29. mája na vzorke 26 410 respondentov zo všetkých 27 členských krajín EÚ.
Zameranie na obranu a bezpečnosť
Eurobarometer ďalej odhalil, že sa v prioritách občanov odráža obava z aktuálnej politickej a hospodárskej situácie. Podľa 37 percent Európanov sa musí EÚ zamerať na obranu a bezpečnosť. Na konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel by sa mala zamerať podľa 32 percent opýtaných. Európa podľa nich potrebuje posilniť svoju pozíciu na svetovej scéne.
Prieskum: Smer sa vrátil na číslo z júna, za posledný mesiac najviac stratil Hlas a stúpli matovičovci
Občania SR sú názoru, že by sa EÚ mala zamerať najmä na konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel (35 %) a tiež na potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo (35 %). Ďalej za dôležitú považujú energetickú nezávislosť, zdroje a infraštruktúru (33 %) a až potom nasleduje obrana a bezpečnosť (27 %).
Inflácia a rastúce ceny sú kľúčovými témami
Európsky parlament by sa mal podľa občanov EÚ prioritne venovať otázkam inflácie, rastúcich cien a životných nákladov (41 %). Nasleduje obrana a bezpečnosť (34 %) a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (31 %). Občania Slovenska pokladajú za kľúčové témy pre Európsky parlament rovnako infláciu, rastúce ceny a životné náklady (53 %).
Kedy Ukrajinci očakávajú koniec vojny
U Slovákov nasleduje podpora hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (42 %) a poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť (32 %). Z prieskumu súčasne vyplynulo, že takmer osem z desiatich občanov EÚ si myslí, že pre investovanie do toho, na čom záleží, musí čoraz viac projektov financovať EÚ ako celok, nie jednotlivé členské štáty. Myslí si to aj 73 percent Slovákov.
Občania očakávajú stabilitu a jednotu
91 percent Európanov a 92 percent občanom Slovenska je súčasne názoru, že Európsky parlament musí mať všetky informácie a prostriedky na to, aby mohol kontrolovať výdavky EÚ. Súčasne 85 percent Európanov súhlasí s tým, že poskytovanie finančných prostriedkov členským štátom musí byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu a demokratických zásad.
„Občania EÚ chcú, aby sa Európa zamerala na bezpečnosť a hospodárstvo. Od EÚ očakávajú stabilitu a silný a jednotný európsky hlas v dnešnom neistom svete. Naše priority a ďalší dlhodobý rozpočet EÚ preto musia Únii umožniť riešiť novú geopolitickú realitu. Parlament rozumie tejto požiadavke, a preto ju podporí investíciou do toho, na čom záleží a prinesie požadované výsledky pre občanov,“ vyjadrila sa predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola.
Členstvo v EÚ je prínosom
Prieskumom sa ďalej zistilo, že ľudia vnímajú, že členstvo v EÚ mení ich životy. Takmer traja zo štyroch respondentov v EÚ (72 %) a 87 % respondentov na Slovensku vnímajú, že opatrenia EÚ ovplyvňujú ich každodenný život. Polovica z európskych respondentov a 51 percent slovenských tento vplyv vníma ako pozitívny.
Väčšina ľudí je za zotrvanie Slovenska v EÚ aj NATO, odísť chcú najmä voliči SNS a hnutia Republika
31 percent občanov EÚ a 34 percent Slovákov ho vnímajú ako nie jednoznačne pozitívny ani negatívny. Ako negatívny vníma vplyv EÚ 18 percent respondentov v EÚ a 15 percent na Slovensku. Ako stabilné miesto vníma EÚ 73 percent Európanov, podľa ktorých je členstvo v EÚ prínosom pre ich krajinu. S takýmto názorom sa stotožňuje aj 81 percent z opýtaných Slovákov.