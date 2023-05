Najmodernejšia výrobná hala v strednej Európe má vyrásť v Kopřivnici

Pandémia, vojna na Ukrajine, zdražovanie energií či nedostatok materiálov. To všetko sú výzvy, s ktorými sa musel pobiť výrobca legendárnej českej Remosky. Napriek neľahkej situácii tržby spoločnosti v minulom roku presiahli 105 miliónov korún a plánuje veľké investície do novej výrobnej haly v Kopřivnici na automatizáciu a digitalizáciu výrobného procesu.

Unikátny nápad výroby misy na pečenie vznikol ešte začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia a odvtedy slávna česká Remoska® prešla kus cesty. Stala sa populárnou nielen v bývalom Československu, ale i za hranicami. Od roku 2003 sa výrobok začal vyvážať do Veľkej Británie a potom postupne i do ďalších krajín, ako sú Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko či Španielsko. Spoločnosť sa ale chce ďalej rozvíjať a stať sa silnou značkou i na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti sa viac ako 50 % výroby exportuje.

Českú legendu nepokorili ani výzvy súčasnosti

Pred piatimi rokmi spoločnosť Remoska s.r.o. oznámila svoje plány rozšíriť svoj trh za hranice Českej republiky do krajín ako Južná Afrika a Blízky východ. Pandémia a vojna na Ukrajine však zasiahli do plánov firmy a prinútili ju zastaviť prevádzku v Rusku a zvýšiť ceny kvôli nedostatku materiálu a rastúcim nákladom. Napriek týmto výzvam tržby spoločnosti v minulom roku presiahli 105 miliónov korún a plánuje veľké investície do novej výrobnej haly v Kopřivnici na automatizáciu a digitalizáciu výrobného procesu. Za to vďačí najmä tomu, že ide o kvalitný produkt. Remoska® si získala vďaka svojim výhodám veľa priaznivcov, ktorí jej zostali verní viac ako polstoročie.

Foto: Remoska

Najmodernejšia výrobná hala v strednej Európe

Nová výrobná hala v Kopřivnici bude moderný závod svetových parametrov. Spoločnosť plánuje presunúť sem výrobu z neďalekého Frenštátu pod Radhoštěm, kde Remoska sídli od polovice deväťdesiatych rokov. Okrem samotnej výroby, ktorá bude mať pri rovnakom počte zamestnancov desaťnásobnú kapacitu, moderný projekt ráta i so špeciálnym showroomom a na streche má vyrásť solárny park.

Foto: Remoska

Vývoj nových produktov a zavádzanie inovácií

V novom závode bude tiež fungovať vývojové centrum prototypov nových produktov, ktoré má výrobcom misy na pečenie pomôcť v ďalšom rozvoji a inováciách. Spoločnosti to pomôže rozšíriť svoj sortiment nad rámec panvice Remoska® o nerezový riad a ďalšie kuchynské doplnky. Sprevádzkovanie novej haly sa predpokladá v druhej polovici roka a firma do nej plánuje investovať 150 miliónov korún, pričom ďalších 150 miliónov pôjde na technologické vybavenie, z toho 6 miliónov korún pokryjú dotácie. Cieľom spoločnosti je modernizovať a digitalizovať svoje prevádzky, aby sa preniesli do 21. storočia.

„Je to významný krok v našej snahe o plnú automatizáciu, robotizáciu a digitalizáciu. Jednoducho chceme spoločnosť dostať do 21. storočia,“ hovorí majiteľ Remosky s.r.o. Zdeněk Sartoris, podľa ktorého sa do firmy nikdy tak intenzívne neinvestovalo.

Remoska s.r.o. sa chce stať nielen výrobcom kvalitných kuchynských produktov, ale aj modernou technologickou firmou, ktorá bude využívať digitálne technológie a automatizáciu výroby. Český výrobca tak chce dokázať, že aj tradičná česká firma môže byť inovatívna a úspešná na globálnej úrovni.

