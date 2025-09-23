Najmladšia majsterka sveta v histórii. Trinásťročná slovenská armwrestlerka nemala konkurenciu - VIDEO, FOTO

Potvrdila tak svoj talent, o ktorom rozprávala aj v relácii v Športovom SITE ešte v decembri 2024.
Romana Mriňáková
Na snímke slovenská armwrestlerka Romana Mriňáková. Foto: Peter Mriňák
Iba 13-ročná slovenská armwrestlerka Romana Mriňáková sa stala majsterkou sveta v kategórii do 15 rokov a do 45 kilogramov. Stalo sa tak v disciplíne zahrňujúcej ľavú ruku.

Potvrdila tak svoj talent, o ktorom rozprávala aj v relácii v Športovom SITE ešte v decembri 2024.

Dovtedy skončila tretia na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Slovenska sa stala víťazkou vo svojej kategórii. Teraz svoj repertoár rozšírila o svetový titul.

O tom snívala ešte počas spomínaného rozhovoru. A aktuálne sa to stalo skutočnosťou.

Jej otec Peter ozrejmil, že sa tak stala najmladšou majsterkou sveta v histórii a v akejkoľvek kategórii armwrestlingu.

