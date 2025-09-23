Najmladšia majsterka sveta v histórii. Trinásťročná slovenská armwrestlerka nemala konkurenciu - VIDEO, FOTO

Iba 13-ročná slovenská armwrestlerka Romana Mriňáková sa stala majsterkou sveta v kategórii do 15 rokov a do 45 kilogramov. Stalo sa tak v disciplíne zahrňujúcej ľavú ruku.
Potvrdila tak svoj talent, o ktorom rozprávala aj v relácii v Športovom SITE ešte v decembri 2024.
Dovtedy skončila tretia na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Slovenska sa stala víťazkou vo svojej kategórii. Teraz svoj repertoár rozšírila o svetový titul.
Má dvanásť rokov, no pretlačí aj dospelého chlapa (rozhovor V športovom SITE)
O tom snívala ešte počas spomínaného rozhovoru. A aktuálne sa to stalo skutočnosťou.
Jej otec Peter ozrejmil, že sa tak stala najmladšou majsterkou sveta v histórii a v akejkoľvek kategórii armwrestlingu.