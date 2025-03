Najmenej 12 ľudí bolo zranených pri streľbe v Kanade, všetky obete boli hospitalizované

Najmenej 12 ľudí bolo zranených pri streľbe v krčme v kanadskom Toronte. Incident sa udial v piatok neskoro večer, uviedla polícia bez poskytnutia motívu a dodala, že pátra po troch podozrivých mužoch. Všetky obete boli po streľbe hospitalizované.

„Dvanásť zranených, z toho šesť so strelnými ranami… Zranenia nie sú život ohrozujúce,“ uviedla torontská polícia na platforme X. „Traja muži sú podozriví zo streľby.“ Podozriví boli vyzbrojení útočnou puškou a ručnými zbraňami, povedala polícia novinárom na mieste činu.

„Vošli do baru. Vytiahli svoje zbrane a začali strieľať bez rozdielu na ľudí, ktorí sedeli v bare,“ povedal policajný predstaviteľ Paul MacIntyre, podľa ktorého niektoré z obetí zranilo rozbité sklo.

Starostka najväčšieho kanadského mesta Olivia Chow na platforme X uviedla, že je „hlboko znepokojená“ správami o streľbe. Dodala, že náčelník polície ju ubezpečil, že do akcie „boli nasadené všetky potrebné zdroje“.

BREAKING: 11+ gravely injured in a Toronto pub shooting near Scarborough Town Center. Pro-Trudeau Khalistani extremists and anti-Trudeau Khalistani extremists clash in a deadly scuffle. Pro-Trudeau group claims anti-Trudeau extremists are Trump supporters who „betrayed Canada.“… pic.twitter.com/krFvUXoodB

— Shuvankar Biswas (@manamuntu) March 8, 2025