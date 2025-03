Mladistvého odsúdili na 14 rokov za vraždu počas bieleho dňa

Švédsky súd vo štvrtok odsúdil 18-ročného tínedžera na 14-ročný trest odňatia slobody za zastrelenie otca pred očami jeho mladšieho syna.

Tridsaťdeväťročný Mikael Janicki išiel 10. apríla 2024 so svojím synom na bicykli na plaváreň na predmestí Skarholmen na juhu Štokholmu. Cestou natrafili na skupinu mladíkov patriacich do zločineckého gangu a došlo k hádke, ktorá skončila výstrelom do hrude Janického pred očami jeho 12-ročného syna.

Ako dospelý by dostal doživotie

Muž odsúdený za vraždu bol v čase incidentu maloletý. „Trest 14 rokov odňatia slobody je najdlhším trestom, ktorý možno uložiť osobe, ktorá v čase spáchania skutku nemala 18 rokov,“ uviedol vo vyhlásení okresný súd v Södertörne.

Ak by bol páchateľ o niekoľko mesiacov starší, bol by odsúdený na doživotie, poznamenal súd.

Nárast násilia vo Švédsku

Švédsko v posledných rokoch zaznamenalo prudký nárast násilia, keď sa zločinecké gangy sporili o kontrolu nad drogovými trhmi, pričom každý týždeň sa dejú bombové útoky a streľba.

Páchatelia sú často mladí tínedžeri, najatí ako nájomní vrahovia, pretože sú mladší ako 15 rokov.