Najlepšie plemenné žrebce pochádzajú z Topoľčian

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava uvedie krátko po sebe dve scénické čítania. Reaguje nimi na aktuálne spoločenské témy. Manifesto na rozklad v oblasti kultúry a Nevezmeš meno Božie zadarmo na to ako viera slúži ako prostriedok na dosiahnutie politických cieľov, akou je rozbuškou v kultúrnych vojnách a ako sa bludy stávajú dogmou.

Manifest nového umenia. Ak to nie je zámer, musí to byť ART. Happening trvajúci už neskutočných 485 dní. Performerka vystupujúca pod umeleckými menami Martinka z Kittsee, Biela pani z Abú Zábí, Mart – art – iná a jej tvorivá ekipa Chachalalala-Machalala vytvárajú umenie iné. Umenie žité, ale nežiteľné. Ich nástrojom je štátna moc a na objekty umenia menia všetko, čoho sa dotknú. Ale to, čo niekto dokáže zmeniť na zlato, oni menia na prach. Nič také ako dobrý vkus neexistuje. Existuje iba moc, ktorá je zaobalená v cukre alebo praská bičom. Filozofovanie nad krásou prenechávajú svojim obetiam. Ale aj oni raz zaniknú, ale dovtedy je podstatné, aby mali moc. Jediné potrebné je vytrvať, pretože ak niečo robíte dostatočne dlho, venujete sa hip-hopu či komentovaniu správ z predného sedadla auta, ohnete semafor a bozkávate všetko všade, delíte sa so spoločnosťou so svojimi logopedickými ťažkosťami a náhodnými zamysleniami, vyjadrujete sa nespisovne, vulgárne či ohýbate jazyk, ako sa vám chce, spoločnosť si na to nielenže zvykne, ale dokonca sa z toho stane časom aj trend a nakoniec môže byť aj z trolla minister.

Scénické čítanie Manifesto, ktoré reaguje na rozvrat v kultúre, si budú môcť návštevníci DPOH pozrieť na Hlavnej scéne divadla 21. februára o 19.30. V réžii Valerie Schulczovej uvidia Juraja Baču, Darinu Abrahámovú, Annamáriu Janekovú a Petra Kadlečíka. Autorom Manifesta je Lukáš Jeník.

https://dpoh.sk/program/manifesto-%e2%99%bf/678e55616719fd7864b7344a/

Vždy, keď je demokracia v ohrození, vytiahnu sa kultúrno-etické vojny. Kroje, valašky a Boh. V cirkvi je potrebné pridržiavať sa toho, v čo sa verilo všade, vždy a všetkými. Istanbulský dohovor, kultúra smrti, pastierske listy, láska k blížnemu, pochod za život, upálení, svätí. Náš premiér je birmovaný katolík, Mierotvorca, športovec a turista. Klikuje, žehlí a modlí sa. Aby bol mier, kľud na prácu a lacný plyn. Láska, tradičná rodina, brat za brata. Modlí sa, aby zmizli odporné nepriateľské mimovládky a do horúcich pekiel nech so sebou vezmú aj opozíciu, pochybovačov, dúhu, psychiatrov a úchylov z teplárne. Môže ísť aj celá Európska únia. Nech tu ale nechá svoje eurá. Viny jej aj tak nikdy neodpustíme. Nech ostanú pochlebovači, poslušní rodumilí, svojbytní veriaci. K tomu nám dopomáhaj Boh, turecký med, komunisti, ľudáci a Putin. Nazadarovje. Amen. Scénické čítanie Nevezmeš meno Božie zadarmo odohrajú 3. marca o 19.00 na Hlavnej scéne divadla Martin Madej, Michal Spišák, Annamária Janeková a Henrieta Mičkovicová.

https://dpoh.sk/program/nevezmes-meno-bozie-zadarmo-%e2%99%bf/679244104743f9b9104f59c0/

25. marca uvedie DPOH v premiére inscenáciu Hitlerov prezident autorky Ľuby Lesnej na motívy knihy Madeline Vadkerty Slovutný pán prezident. V réžii Valerie Schulczovej sa divákom predstavia Marián Mitaš, Zuzana Kronerová, Marek Majeský, Bronislava Kováčiková, Marcela Cmorejová a Martin Hasák. V postave Jozefa Tisa diváci uvidia Martina Madeja. DPOH pokračuje v dramaturgickej línii, v ktorej sa zameriava na naše dejiny a postavy, ktoré boli ich súčasťou. Pre večných ľudákov a gardistov bol a dodnes zostáva Jozef Tiso martýr, pre iných je súčasťou fašistickej mašinérie a hanbou našich dejín. Hitlerov prezident nie je kritickou biografiou mäsiarovho syna, je pátraním, nemilosrdným spytovaním a hľadaním dôvodov, ktoré kňaza premenili na vraha.

DPOH uvedie Hitlerovho prezidenta po prvýkrát symbolicky v deň, kedy si pripomenieme odchod prvého transportu do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz z nášho územia. 25. marca 1942 v ňom Hlinkova slovenská ľudová strana poslala na smrť takmer tisíc židovských dievčat a žien.

https://dpoh.sk/inscenacia/hitlerov-prezident/67a3285dd8333f3f5ae54890/

