Najlepšie mužstvo v základnej časti končí. Čo pochytal Donnarumma - VIDEO

Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain dosiahol významné víťazstvo v Lige majstrov 2024/2025, keď v utorok v jedenástkovom rozstrele osemfinálovej odvety vyradil anglický FC Liverpool. Tento úspech je dôkazom novej éry francúzskeho klubu po odchode Kyliana Mbappého a potvrdzuje, že mužstvo PSG je vážny kandidát na zisk „ušatej trofeje“.

PSG bol v minulosti často terčom posmechu pre viaceré zlyhania v kľúčových zápasoch Ligy majstrov. Súboj na Anfielde proti lídrovi Premier League a najlepšiemu tímu v hlavnej časti LM bol úplne iný ako predchádzajúce neúspechy proti Barcelone, Manchesteru United či Realu Madrid.

Kľúčové zákroky Donnarummu

Parížania hrali výborne v prvom zápase na domácom trávniku, no napriek tomu prehrali 0:1, čo ich pred odvetou postavilo do ťažkej situácie. V nej čelili tímu, ktorý v domácom prostredí v doterajšom priebehu sezóny prehral iba raz. Už v úvode utorňajšieho stretnutia Ousmane Dembélé vyrovnal manko z úvodného duelu. Bol jediný gól v riadnom hracom čase, počas ktorého PSG odolával tlaku aj vďaka skvelým zákrokom brankára Gianluigiho Donnarummu. V penaltovom rozstrele PSG premenil všetky štyri pokusy, zatiaľ čo Donnarumma chytil strely Darwina Núňeza a Curtisa Jonesa.

„Ukázali sme, že sme skutočný tím,“ povedal tréner Parížanov Luis Enrique pre Canal Plus. PSG začal túto sezónu Ligy majstrov vo vlažnom tempe a po piatich dueloch bol mimo postupovej „dvadsaťštvorky“, ale v ostatných troch mesiacoch sa dostal do impozantnej formy.

Liverpoolu chýbalo šťastie

Tréner LFC Arne Slot označil utorňajší zápas Liverpoolu za najlepší, na akom bol. Mrzelo ho však vypadnutie. „Po minulom týždni nám chýbalo šťastie. Liverpool si po 90 minútach zaslúžil minimálne remízu. Zápas však mal všetko, čo by ste od neho chceli. Bol to najlepší futbalový zápas, na akom som sa kedy zúčastnil. Bol to v našom podaní neuveriteľný výkon, najmä ak ho porovnáte s minulým týždňom,“ skonštatoval Slot.