Najkrajším jesenným doplnkom je krásna pleť. Stavte v jej starostlivosti na odborníkov

„Starostlivosť o pokožku nie je luxus, ale spôsob, ako si zachovať krásu a zdravie na dlhé roky,“ povedala svojho času priekopníčka v starostlivosti o pleť, Helena Rubinstein. Ako prvá klasifikovala typy pleti a svojim zákazníčkam navyše dopriala čosi pre nás dnes už celkom bežné, no za jej čias revolučné – v roku 1910 otvorila v Londýne svoj „Beauty Salon“. Dnes si už môžeme dopriať návštevu kozmetického salóna prakticky kedykoľvek. Zakrúžkujte si ju vo svojom diári aj túto jeseň, vaša pleť sa vám určite poďakuje. Po lete je totižto vyčerpaná a dráža sa na nej všetko, čo sme počas letných mesiacov zažili. Inšpirujte sa naším jesenným „ťahákom” procedúr, ktoré sa práve v tomto období oplatí absolvovať.
Kleopatra, jedna z prvých “ beauty influenceriek”
Dôležitosť starostlivosti o pleť si uvedomovali už v satrovekom Egypte. Napríklad, taká Kleopatra si údajne udržiavala hebkú pokožku kúpeľmi v oslom mlieku, ktoré je bohaté na kyselinu mliečnu – prírodnú exfoliačnú látku. Celkovo boli medzi Egypťanmi rozšírené a obľúbené verejné kúpele (thermae), ktoré okrem hygieny poskytovali aj masáže a starostlivosť o pleť. V starovekom Ríme sa ženy aj muži zase spoliehali na minerálne kúpele a oleje s bylinkami a v Ázii sa rozvinuli rituály s použitím ryžovej vody, zeleného čaju či fermentovaných extraktov, ktoré sú inšpiráciou pre modernú kozmetiku dodnes. V Taliansku a vo Francúzsku vznikali za čias renesancie prvé parfumérie a dvorské kozmetické „kabinetty“.
Dnes, s cieľom získať čo najviac zdravú, vitálnu a mladistvú pleť, chodíme do kozmetických salónov, ktoré ponúkajú komplexnú starostlivosť, o ktorej sa našim predkom mohlo iba snívať. Aká by mala byť tá počas jesenných mesiacov?
Zoznam procedúr jesennej návštevy kozmetického salóna aj s epiláciou
Súčasné kozmetické salóny ponúkajú skutočne bohaté možnosti procedúr, ktoré majú za cieľ udržať našu pleť krásnu, sviežu a zdravú. Jesenné mesiace navyše prinášajú ideálne podmienky pre návštevu odborníka na pleť – slabšie slnko, stabilnejšie teploty, ideálny čas na pravidelnú regeneráciu. Na zoznam tých, už pomerne základných, patria napríklad: čistenie a exfoliácia, hydratácia a vyživovanie pleti či cielená profesionálna starostlivosť v podobe laserového ošetrenia, ktoré je vhodnou voľbou práve počas jesenných mesiacov. Laserové odstránenie chĺpkov je dnes dostupné pre všetky typy pokožky. Jednou z jeho najmodernejších variant je ošetrenie formou lasera s názvom Quanta system Suprema Domino- Alexandrit 755nm.
Za týmto pomerne zložitým názvom sa ukrýva sofistikovaná technológia, vďaka ktorej docielite odstránenie svojich nežiadúcich chĺpkov natrvalo a bezbolestne. Práve o tú druhú časť sa postará chladenie studeným vzduchom. Okrem bezbolestnej epilácie tak pri odstraňovaní chĺpkov zabezpečí aj chladenie pokožky. Tento najvýkonnejší a najmodernejší laserový prístroj má zatiaľ ako jediný salón Beauty Palace, ktorý nájdete v našom hlavnom meste v oc tehelko.
„Moderná laserová epilácia prináša trvalé, bezbolestné a bezpečné odstránenie chĺpkov všetkých typov na všetkých fototypoch pokožky. Dnes je tak najefektívnejším spôsobom, ako sa natrvalo zbaviť nežiadúceho ochlpenia. Vďaka absolvovaniu pár sedení, v závislosti od oblasti a rastového cyklu chĺpkov, odchádzate z nášho salóna s krásnou hladkou pokožkou bez zarastajúcich chĺpkov alebo podráždenia. Navyše, jeseň je ideálny čas, kedy tento typ procedúry podstúpiť. V našom salóne ponúkame mimoriadne citlivé ošetrenie, vďaka najnovšej technológii Quanta system,” informuje Dagmar Kerestešová, marketingová manažérka prevádzky Beauty Palace v oc tehelko.
Počet potrebných ošetrení je pritom skutočne individuálny a záleží aj od konkrétneho miesta, ktoré si želáme chĺpkov zbaviť. Zväčša odporúčaný počet sedení je štyri až šesť, pričom odporúčané intervaly medzi zákrokmi sú: tvár, podpazušie alebo bikiny 4–6 týždňov, trup 8–10 týždňov a nohy či ruky 10–12 týždňov.
Pre žiarivú, sviežu a hydratovanú pleť odporúčame nielen v čase jesenných mesiacov vyskúšať v danom salóne aj procedúru Hydra Beauty – neinvazívne ošetrenie vhodné pre všetky typy pleti, ktoré kombinuje hĺbkové čistenie, zásobenie aktívnymi látkami a liftingový efekt.
Toto bezbolestné ošetrenie pomocou tekutín je ideálne ošetrenie na hydratáciu, vypnutie pleti, upchaté póry, čierne bodky a zlepšenie celkového stavu pleti. Zároveň táto procedúra výrazne napomáha zabráneniu zápalov či dehydratácii pleti. Neinvazívnym spôsobom rieši všetky problémy od znečistenej pleti, akné až po starnutie pleti. Vďaka špeciálnym ampulkám dokáže zacieliť aj na ďalšie nedokonalosti pleti, ako sú dehydratácia, pigmentové škvrny, mimické vrásky či nedostatok vitamínov. Už po prvom ošetrení bude pleť viditeľne krajšia, zdravšia, hydratovaná, vypnutá a zbavená nedokonalostí či jemných vrások. Vaša pokožka získa zdravý vzhľad a vitalitu.
Pre intenzívne omladenie pleti alebo riešenie akné sa odporúča absolvovať 2 – 4 ošetrenia v rozostupe 7 dní. Na udržanie dosiahnutého výsledku je vhodné opakovať ošetrenie raz mesačne.
Vybrať si môžete podľa typu pokožky
Podľa potrieb vašej pokožky si môžete vybrať zo štyroch variantov Hydra Touch – od základného čistenia a hydratácie, cez intenzívne ošetrenie akné či pigmentácií, až po medicínske ampulky s neinvazívnou mezoterapiou alebo variant zameraný na lifting a anti-aging. Každé ošetrenie je možné doplniť relaxačnou masážou tváre, krku a dekoltu pre ešte silnejší účinok a pocit luxusu. Výsledkom je hladká, svieža a omladená pokožka s viditeľným efektom už po prvom sedení.
Či už sa rozhodnete pre laserovú epiláciu, ošetrenie Hydra Beauty alebo kombináciu oboch, doprajete tak svojej pleti nielen krásu, ale aj zdravie. A práve zdravá pleť je častokrát základom pre naše sebavedomie. Pestujte si ho aj vďaka návšteve prevádzky Beauty Palace v rámci priestorov oc tehelko – novej nákupnej destinácie v hlavnom meste Viac o beauty salóne nájdete aj TU.
Doprajte si tak vymoženosti, ktoré nadväzujú na stáročné skúsenosti, posunuté na novú úroveň vďaka technológiám a vede. A to hlavne vďaka rozmachu kozmetického priemyslu, ktorý prišiel v 19. storočí a spolu s ním aj prvé profesionálne kozmetické pracoviská, za ktoré vďačíme napríklad spomínanej prekopníčke Helene Rubinstein, ale aj ďalším silným menám ako napríklad Elizabeth Ardenm alebo Madame C.J. Walker.
