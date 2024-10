Najdlhšie žijúci americký prezident Jimmy Carter oslavuje 100 rokov. Harrisovú chce vidieť, ako sa zapíše do histórie

Najdlhšie žijúci americký prezident Jimmy Carter v utorok oslavuje sté narodeniny, a to v rovnakom mestečku na juhu štátu Georgia, v ktorom sa v roku 1924 narodil.

Mestečko Plains, kde Carter prežil viac ako 80 zo svojich 100 rokov, malo v 20. rokoch 20. storočia menej ako 500 ľudí a dnes ich má asi 700. Počet obyvateľov USA sa však od Carterovho narodenia takmer strojnásobil. V roku 1924 USA mali 114 miliónov obyvateľov.

Doteraz prežil 40 percent histórie USA

Pri inaugurácii Cartera v roku 1977 už mala krajina 220 miliónov obyvateľov a dodnes ich počet vzrástol na približne 330 miliónov. Carter doteraz prežil 40 percent histórie USA od Deklarácie nezávislosti v roku 1776.

Štyri roky pred narodením Jimmyho Cartera 19. dodatok k ústave USA rozšíril volebné právo na ženy, v tom čase na takmer výlučne biele ženy. Teraz je Carter pripravený vo voľbách hlavy štátu odovzdať hlas viceprezidentke Kamale Harrisovej.

Hlasovať bude za Harrisovú

Ak by kandidátka, za ktorú chce Carter hlasovať, zvíťazila, stala by sa prvou ženou a prvou osobou černošského a juhoázijského pôvodu, ktorá je šéfkou Bieleho domu. Carterov vnuk Jason nedávno povedal, že bývalý prezident sa drží sčasti preto, že chce vidieť, ako sa Harrisová zapíše do histórie.

Bývalý demokratický prezident Carter je všeobecne uznávaný za presadzovanie ľudských práv a za to, že v roku 1978 sprostredkoval mierové dohody z Camp Davidu medzi Egyptom a Izraelom.