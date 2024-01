Najčastejšie zlozvyky v poistení. Časť I.

Dôraz iba na cenu, podcenenie rizík, nezohľadnenie inflačného indexu. Aj toto sú chyby, ktorých sa ľudia pri výbere poistenia dopúšťajú. Poistovne.sk zisťovali, s akými zlozvykmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.

1. Nezáleží na ničom, len na cene

Začnime neživotným poistením; v ňom možno podľa Kristíny Baluchovej, hovorkyne poisťovne Union, ako zlozvyk klientov vnímať to, že sa snažia hľadať lacnejšiu cenovú ponuku na úkor rozsahu poistenia. „Môže to súvisieť s tým, že si klient nevie predstaviť, akému riziku je vystavený. Tu môže zohrať dôležitú rolu sprostredkovateľ, ktorý by mal zistiť klientove potreby a predstaviť mu komplexnú ponuku,“ vysvetľuje.

2. Poistná suma mi stačí v rovnakej výške ako pred rokmi a nepravdepodobné riziká ma nezaujímajú

V podobnom duchu sa vyjadruje aj Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz, ktorá spomína podpoistenie najmä v rámci poistenia nehnuteľnosti. „Pri poistení majetku na nižšiu sumu, ako je jeho trhová hodnota, klientovi pri vzniku škody budeme môcť vyplatiť len pomernú časť škody a poistné plnenie mu nebude postačovať na obnovenie majetku do pôvodného stavu,“ vraví s tým, že ďalšou chybou, s ktorou sa stretávajú pri poistení nehnuteľnosti, je, že niektorí klienti v snahe ušetriť požadujú vylúčenie niektorých rizík z poistného krytia, ktoré podľa nich nenastanú. „Vzhľadom na klimatické zmeny a oveľa častejší výskyt netradičných prírodných živlov, ako napríklad zemetrasenie či tornádo, to neodporúčame. Cenový rozdiel pri jednotlivých rizikách totiž nie je veľký a vzniknuté škody sú často pomerne vysoké.“

Podpoistenia sa podľa Viery Puškárovej, PR manažérky Komunálnej poisťovne, pri poistení nehnuteľnosti ľudia dopúšťajú aj nevedome. „V prípade tohto typu poistenia sú dôležité dve veci: rozsah poistného krytia, čiže výber rizík, voči ktorým si chce majiteľ chrániť svoju nehnuteľnosť, a správne určená poistná suma nehnuteľnosti, teda cena, na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. Ak totiž nie je nehnuteľnosť poistená na dostatočnú sumu, môže prísť k podpoisteniu, čiže ku kráteniu poistného plnenia.“

K podpoisteniu podľa Puškárovej nemusí dôjsť len pri uzatváraní zmluvy v snahe ušetriť na poistnom, ale aj v prípade, že sa v poistnej zmluve nedojedná indexácia poistnej sumy; znamená to, že poistná suma nie je navyšovaná o inflačný index, a preto po čase nezodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená budova znovu postaviť. „V takom prípade síce bola poistná zmluva uzavretá na správnu poistnú sumu, ale napríklad po rozsiahlejšej rekonštrukcii nebola výška poistnej sumy aktualizovaná.“

3. Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti je to isté

Ďalšou chybou pri poistení majetku je, že ľudia nerozlišujú medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. „Každé z týchto poistení pritom kryje niečo iné. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na stavbe a pevných súčastiach nehnuteľnosti, teda na stenách, podlahách či vstavaných skriniach, poistenie domácnosti zasa na zariadení domu alebo bytu, teda napríklad na nábytku, posteliach, matracoch či elektrospotrebičoch,“ tvrdí Katarína Ondra, hovorkyňa poisťovne Generali. Dodáva tiež, že často opomínaným poistením je aj poistenie zodpovednosti, ktoré ľudia buď nemajú vôbec, alebo ho majú poistené len na nízke poistné sumy. „Toto poistenie pritom kryje situácie, keď naším zavinením dôjde k škode. Napríklad keď ľad alebo sneh z našej strechy poškodí susedovo auto, náš pes spôsobí dopravnú nehodu alebo keď naše deti poškodia pri hre majetok susedov alebo nechtiac rozbijú tovar v obchode,“ vysvetľuje. „Tieto škody sa pohybujú na úrovni pár sto alebo tisíc eur, zaviniť však môžeme aj rozsiahlejšie škody. Napríklad keď následkom požiaru, ktorý vznikne zo sviečok na našom adventnom venci, vyhorí aj byt našich susedov a podobne.“

V nasledujúcom článku sa pozrieme na chyby pri životnom poistení a poistení motorových vozidiel.

