Nahlasovanie poistných udalostí po snehovej kalamite

Poisťovne v týchto dňoch evidujú zvýšený počet škôd spôsobených snehovou kalamitou, a to najmä zo severných a východných okresov Slovenska. Klienti najčastejšie hlásia škody spôsobené ťarchou snehu – poškodené strechy, odtrhnuté rýny, poškodené oplotenia od pádu snehu zo striech, či poškodené prestrešenia bazénov. Zvýšený je aj počet škôd na vozidlách.

Po ochladení poisťovne zaznamenali aj nárast škôd spôsobených prasknutým vodovodným potrubím. Po roztopení snehu zas očakávajú škody spôsobené zatečením stropov a domácich interiérov.

Ako nahlásiť škodu

Akúkoľvek vzniknutú škodu je potrebné poisťovni bez zbytočného odkladu čo najskôr nahlásiť. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob je nahlásenie škody online. Nahlásiť škodu môžete aj telefonicky, alebo osobne v pobočke vašej poisťovne.

Spravte si aj fotografie vzniknutej škody, pretože vlastná fotodokumentácia sa pri riešení poistnej udalosti vždy zíde. Ihneď ako poisťovňa zistí rozsah poškodenia a vyčísli výšku škody, uhradí poškodenému poistné plnenie. V niekotrých prípadoch je nutná aj obhliadka. Rýchlosť preplatenia sa medzi poisťovňami líši, pokiaľ má poisťovňa k dispozícii všetky potrebné doklady, preplatenie trvá niekoľko dní.

Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti.

Škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, či oblečení sa kryjú z poistenia domácnosti.

Ak ľad či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia alebo PZP podľa typu škodovej udalosti.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak je to možné, po poistnej udalosti by mali klienti s odstraňovaním následkov alebo opravou počkať do obhliadky poisťovne. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je potrebné poistnú udalosť zdokumentovať fotografiami. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefóne.

Po nahláseni škody sa riaďte pokynmi poisťovne.

Poistenie vozidiel

Allianz eviduje aj škody, pri ktorých sa z vozidla odtrhol kus ľadu a padol na okoloidúce auto. Vo väčšine prípadov kusy ľadu spadnú z kamiónov, ktorým na plachtu naprší, nočná námraza spôsobí zamrznutie a počas jazdy sa ľad odtrhne a dopadne na ďalšie vozidlo. Tieto škody sú kryté z povinného zmluvného poistenia vinníka, z ktorého vozidla ľad odpadol. Tak ako napríklad pri škodách na čelnom skle je potrebné mať vinníka, s ktorým poškodený spíše správu o nehode. Ak vinníka nemáme, škodu si poškodený môže uplatniť z havarijného poistenia.

Informačný servis