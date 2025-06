Nadmerné opaľovanie môže viesť až k rakovine kože. Ako sa správne chrániť pred slnkom?

Aj keď sa môže zdať, že sa koža po spálení rýchlo zotavuje, každé spálenie zanecháva na pleti a pokožke trvalú stopu.

Dr. Max upozorňuje, že nadmerné opaľovanie spôsobuje predčasné starnutie pokožky, tmavé škvrny a v najhoršom prípade až rakovinu kože. Pokožku je pritom potrebné chrániť celý rok, o čom svedčí aj vysoké číslo prípadov rakoviny kože. Na Slovensku máme viac ako tisíc prípadov melanómu ročne.

Farmaceut Peter Hnáth z lekárne Dr. Max v Trenčíne vysvetľuje, ako sa správne natierať produktami s označením SPF. Prezradil, či existuje tabletka na ochranu pred slnkom a súčasne priblížil, aké sú najčastejšie chyby pri opaľovaní.

Nebezpečné UVB a UVA lúče

Slnečné lúče so sebou prinášajú neviditeľné riziko. Ako spoločnosť Dr. Max vysvetlila, ultrafialové žiarenie (UV) preniká cez atmosféru a má dve hlavné zložky. UVB lúče spôsobujú spálenie pokožky a sú zodpovedné za vznik rakoviny kože. UVA lúče naopak nepália, no prenikajú hlbšie do pokožky a môžu za predčasné starnutie pokožky, tvorbu vrások a pigmentových škvŕn.

„Intenzita UV žiarenia je najvyššia vo vyšších nadmorských výškach – vo výške 1500 m. n. m. je jeho intenzita asi o 20 % vyššia ako pri mori. Preto by ste nemali zabúdať ani v horách na vyššie ochranné faktory a ochranu očí kvalitnými slnečnými okuliarmi,“ vysvetľuje farmaceut.

Ako správne používať produkty s SPF?

Hnáth vysvetlil, že označenie SPF znamená dĺžku ochrany pokožky pred slnkom. „Napríklad SPF 30 znamená, že pokožka je chránená pred sčervenaním tridsaťkrát dlhšie oproti stavu bez aplikácie. SPF 50+ je najvyššie povolené označenie ochranného faktora,“ vysvetľuje Hnáth.

Ako ďalej upozornil, označenie „water-resistant“ neznamená, že opaľovací produkt vydrží na pokožke celý deň. V skutočnosti na pokožke vydrží približne 40 minút počas pobytu vo vode. „Po každom dlhšom kúpaní či osušení uterákom by ste preto mali ochrannú vrstvu obnoviť,“ radí odborník z lekárne.

Tabletky nenahradia opaľovacie krémy

Pri výbere opaľovacieho prípravku sa môžeme stretnúť s označením minerálny alebo syntetický faktor. „Prípravky s minerálnym ochranným faktorom sa ťažšie rozotierajú a nevstrebávajú sa do pokožky, preto sú ideálne pre bábätká a ľudí s citlivou pokožkou. Syntetický faktor sa ľahšie rozotiera a je vo forme ľahkých emulzií či suchých olejov. V súčasnosti sú na trhu dostupné aj prípravky, ktoré kombinujú oba typy filtrov,“ vysvetlil Hnáth.

Súčasne doplnil, že nejestvuje tabletka, ktorá by pokožku pred slnkom ochránila tak, ako opaľovacie prípravky s SPF. „Hoci prípravky s β-karoténom môžu poskytnúť čiastočnú ochranu kožným bunkám, nenahrádzajú klasické opaľovacie prípravky,“ doplnil odborník.

Nielen zdravie pokožky, ale aj jej krása

Brand & content špecialistka Katarína Kondákorová vysvetlila, že slnko vplýva nielen na zdravie našej pokožky, ale ovplyvňuje aj to, ako vyzerá. „Aj keď sa nám zdá, že opálená snedá pokožka je krásna, čo nespochybňujem, tak neznamená to automaticky, že je aj zdravá,“ uviedla Kondákorová.

UVA lúče spôsobujú predčasné starnutie pokožky, a aj u mladých mužov a žien sú už viditeľné vrásky v prípade, že svoju pokožku nechránia pred slnkom. Neestetické sú tiež pigmentové škvrny. Kondákorová upozornila, že niektoré neestetické zmeny na pokožke sú bez estetických zákrokov už nezvratné.

Tipy na bezpečné opaľovanie

Dr. Max prináša tipy pre bezpečné opaľovanie a upozorňuje na najčastejšie chyby, ktorým by sme sa mali vyvarovať. V prvom rade platí, že čím menej opaľovacieho krému, tým slabšia ochrana. „Väčšina ľudí nanáša len polovicu odporúčaného množstva,“ podotkla špecialistka pre dermoporadenstvo Veronika Blahová s tým, že slnku je potrebné sa vyhýbať v čase od 11:00 do 15:00. UV index je vtedy najvyšší.

Ako ďalej upozornila, nízky faktor nestačí. Ak si teda niekto myslí, že SPF 15 je dostatočnou ochranou, nie je to pravda, pretože nízky faktor pokožku pred silným UV žiarením neochráni. Najmä ľudia so svetlou pokožkou potrebujú vyššiu ochranu. Deti do troch rokov by sa nemali opaľovať vôbec a je potrebné ich chrániť oblečením a pokrievkou hlavy.

Veronika Blahová ďalej vysvetľuje, že každá koža sa vie spáliť. „Aj černosi sa vedia spáliť. Žiadna koža nie je ochránená a vždy je na mieste používať ochranu pred slnkom,“ dodala s tým, že SPF by sme mali používať denne, pričom nezáleží na tom, či je zima, leto alebo pod mrakom, pretože UV žiarenie preniká do pokožky v každom období.

Ako správne nanášať SPF?

Pri nanášaní SPF sú niektoré časti tela prehliadané a ľahko sa tak spália. Treba dbať na to, aby boli natreté aj znamienka, pery, uši, jazvy či cestička vo vlasoch. SPF je vhodné aplikovať aspoň 20 minút pred vystavením sa slnku. „SPF reaplikujte každé dve až tri hodiny. Na telo by ste mali použiť 30 ml SPF, na tvár jednu kávovú lyžičku. Zaujímavosťou je, že množstvo krému, ktoré zabezpečí ochranu kože pri dávke 2 mg/cm², je veľkosť jednej golfovej loptičky,“ vysvetľuje V. Blahová.

Sú ochranné prípravky bezpečné?

Kozmetika určená na ochranu pred slnečným žiarením patrí podľa farmaceuta P. Hnáta medzi najprísnejšie testované produkty na trhu. „Jej používanie je považované za bezpečné – a to dokonca aj u dojčiat. Na trhu je dnes široká ponuka prípravkov bez konzervačných látok a parfumov, čo ocenia najmä ľudia s citlivou pokožkou alebo alergiami,“ priblížil odborník z Dr. Max.

„Každý rok sa vracajú mýty ohľadom bezpečnosti opaľovacích produktov. Naozaj si môžeme byť istí tým, čo používame, pretože to podlieha rôznym reguláciám a kontrolám,“ ubezpečila Blahová. Ako doplnila, mýtom je aj to, že sa nám pre SPF nevytvára vitamín D. Špecialistka na dermoporadenstvo súčasne upozornila, že opaľovacie produkty majú svoju životnosť, čo spravidla nie je viac ako jeden rok. Opaľovacie krémy, ktoré sme tak otvorili minulé leto, by sme už používať nemali.

