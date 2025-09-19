Nádherné fitness ikony, ktoré menia pohľad na zdravie a tréning. Dodávajú motiváciu k pohybu - VIDEO, FOTO

Na nich pôsobia ženy, ktoré dokázali osloviť milióny ľudí svojou energiou, tréningami, tipmi na jedálniček a autentickým prístupom k zdraviu.

Od Whitney Simmonsovú až po Kelsey Wellsovú – tieto mená sú synonymom inšpirácie pre všetkých, ktorí chcú cvičiť efektívne a cítiť sa lepšie vo vlastnom tele.

Whitney Simmonsová (32 rokov)

Americká fitness influencerka známa pre svoje pozitívne „it’s a beautiful day to be alive“ motto.

Zdieľa tréningové videá, tipy na silový tréning a lifestyle obsah. Je ambasádorkou značky Gymshark a vzorom pre ženy, ktoré chcú byť silné a sebavedomé.

Anna Victoria (37 rokov)

Autorka programu „Fit Body Guide“, ktorý sa stal fenoménom medzi ženami po celom svete.

Na sociálnych sieťach hovorí nielen o tréningu, ale aj o prijímaní vlastného tela a balansovaní medzi fitness a bežným životom.

Krissy Celaová (30 rokov)

Spoluzakladateľka aplikácie EvolveYou, ktorá ponúka tréningové plány pre ženy.

Je známa svojím otvoreným prístupom a realistickým pohľadom na fitness – motivuje ženy k tomu, aby si verili a dosahovali svoje ciele postupne.

Katya Elise Henryová (31 rokov)

Influencerka z USA, ktorá kombinuje silový tréning, kardio a zdravý životný štýl.

Má obrovskú komunitu a je tvorkyňou vlastnej značky doplnkov a oblečenia Workouts by Katya.

Natacha Oceaneová (32 rokov)

Britská fitness hviezda, ktorá vyniká vedeckým prístupom k tréningu a výžive.

Zdieľa videá o silovom tréningu, kondícii, ale aj odborné vysvetlenia založené na výskumoch. Je obľúbená pre svoj autentický a vzdelávací štýl.

Kelsey Wellsová (36 rokov)

Jedna z tréneriek programu SWEAT, ktorá sa preslávila svojím projektom PWR.

Je známa tým, že po pôrode prešla veľkou osobnou zmenou a začala inšpirovať ženy k cvičeniu pre zdravie, sebavedomie a silu, nie iba pre vzhľad.

Sarah Stevenson (33 rokov)

Austrálska fitness a lifestyle influencerka, ktorá spája tréning, zdravú výživu a holistický prístup k zdraviu.

Zdieľa svoje denné rutiny, recepty a funkčné tréningy, ktoré motivujú k prirodzenému a vyváženému životnému štýlu.

Tieto ženy nie sú len tvárami fitness trendov, ale aj motivátorkami, ktoré pomáhajú ľuďom budovať zdravší a vyrovnanejší život.

Či už hľadáte nové tréningové inšpirácie, recepty alebo motiváciu do každodenného života, sledovanie zahraničných fitness hviezd vám môže priniesť cenné tipy aj energiu navyše.

A práve ich kombinácia odbornosti, autenticity a ľudskosti je dôvod, prečo sú sledované miliónmi po celom svete.

