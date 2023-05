Nadácia Zastavme korupciu kritizuje návrh Tarabu k paragrafu 363, cez Žilinku by sa už nemusel dostať žiaden prípad

Ak by v parlamente prešiel návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu k posilneniu paragrafu 363 Trestného poriadku, cez generálneho prokurátora Maroša Žilinku by sa už na súd nemusel dostať žiaden prípad.

Myslí si to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá poukazuje na to, že špeciálna prokuratúra by už nemohla podávať obžaloby skôr, než generálny prokurátor rozhodne o žiadosti podľa paragrafu 363.

„Z kritizovaného nástroja, ktorý sťažuje mnohé trestné stíhania, by sa tak stala ultimátna stopka, cez ktorú už nemusí prejsť jediný prípad,“ podčiarkol Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.

Stíhanie korupčných káuz

Nadácia pripomína že generálna prokuratúra v posledných rokoch využila paragraf 363 opakovane spôsobom, ktorý kritizovala odborná verejnosť, ale aj Najvyšší súd SR. Po tom, čo takto zastavila trestné stíhania viacerých veľkých korupčných káuz, nastali v trestnom konaní preteky.

Špeciálna prokuratúra zrýchlila svoje pracovné tempo a v mnohých prípadoch po opakovanom vznesení obvinenia podala obžalobu skôr, než stihol generálny prokurátor rozhodnúť o paragrafe 363.

Toto sa udialo napríklad aj pri obžalobe exministra vnútra Roberta Kaliňáka, oligarchu Jozefa Brhela alebo guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Toho sudca neprávoplatne uznal vinným z podplácania. Generálny prokurátor mu pritom obvinenie prvýkrát zrušil.

Zmena ide opačným smerom

Ak prejde novela Tomáša Tarabu (do volieb ide na kandidátke SNS, pozn. SITA), takýto postup už nebude možný. Aj po opätovnom vznesení obvinenia bude špeciálna prokuratúra musieť čakať na to, či Maroš Žilinka celé stíhanie znova nezastaví.

„Verejnosť by sa tak rozhodnutí súdov, ktoré majú dôkazy hodnotiť, nemusela dočkať vôbec,“ zdôraznil Suchý.

Dodal, že navrhovaná zmena ide opačným smerom, než je požiadavka laickej a odbornej verejnosti. Tá sa zhoduje na tom, že paragraf 363 v podobe, ako je využívaný teraz, nemá v prokuratúrach štátov Európskej únie obdobu a mal by byť oslabený. Zmenu žiadali aj neziskovky Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris, keď parlamentu predložili petíciu s 25-tisíc podpismi.

Podporu avizoval aj Kollár

Nadácia ďalej upozornila na to, že podporu návrhu avizoval aj predseda Sme rodina Boris Kollár, pričom niekoľko osôb z prostredia jeho hnutia čelí trestným stíhaniam. O posilnení postavenia generálneho prokurátora tak môžu rozhodnúť poslanci, ktorých obvinenia skončia na jeho stole.

„O návrhu sa navyše bude rozhodovať v parlamentnom chaose, ktorý vytvorili poslanci. V rámci predvolebnej kampane na súčasnú schôdzu predložili rekordných viac ako 240 noviel a návrhov zákonov,“ poukázala Nadácia Zastavme korupciu.