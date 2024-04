Nadácia SPP zverejnila výsledky programu Športuj aj ty!

Šport a pohyb sú súčasťou zdravého životného štýlu. Sú nevyhnutné pre fyzické a psychické zdravie detí. Nadácia SPP preto podporí organizácie, ktoré sa tejto oblasti venujú. Až 200 tisíc eur vyčlenila v rámci grantového programu Športuj aj TY! na podporu projektov rozvíjajúcich pohyb detí a mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých regiónoch Slovenska. Do Športuj aj Ty! bolo v aktuálnom ročníku predložených 490 žiadostí. Po posúdení odbornej komisie zloženej z 16 hodnotiteliek a hodnotiteľov získa podporu od Nadácie SPP 137 projektov, vďaka ktorým bude športovať viac ako 23 tisíc detí a mladých ľudí. Z predložených žiadostí bolo 35 žiadostí zameraných na podporu pohybu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Nadácia SPP dlhodobo podporuje deti a mládež vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program Športuj aj Ty! je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. Jeho cieľom šíriť zdravý životný štýl a sprístupniť šport a rekreačné aktivity pre čo najväčší počet detí, ale tiež podporiť mladé talenty na domácich alebo medzinárodných športových pretekoch a turnajoch organizovaných na Slovensku.

O program bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet zaregistrovaných žiadateľov v našom systéme, prostredníctvom ktorého bolo možné podať žiadosť. Do tohtoročného kola programu predkladali od 19. februára až do 11. marca svoje projekty rôzne športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie založené primárne na podporu a rozvoj športu, ale tiež dobrovoľné hasičské zbory či centrá voľného času.

Cieľom Nadácie SPP je podporiť zmysluplné projekty spojené s rozvojom rekreačného a výkonnostného športu detí a mládeže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory a sústredenia. V rámci grantového programu sú projekty posudzované viacerými hodnotiacimi – odborníčkami a odborníkmi z relevantných oblastí – šport, vzdelávanie a školstvo, podpora a starostlivosť o znevýhodnených alebo filantropia.

Jedným zo slovenských talentov je aj jedinečný Ján Volko, ktorý je tvárou komunikačnej kampane grantového programu Športuj aj Ty!. Aj jemu sa podarilo začať víťaziť až po čase – celých 6057 dní poctivého tréningu a veľkej driny trvalo, než sa mu podaril dosiahnuť prvý slovenský rekord v šprinte na 100 m.

„Hlavným partnerom najlepšieho slovenského šprintéra Jána Volka je zriaďovateľ našej nadácie, SPP. Práve Janko je typickou ukážkou talentu, odhodlania a tvrdej driny,vďaka ktorej dokázal lámať rekordy a reprezentovať Slovensko. Bez pomoci ľudí, ktorí sa mu od detstva venovali a vytvárali mu podmienky pre rozvoj talentu by to však mal oveľa náročnejšie. Sám sa venuje deťom a šíri osvetu medzi mladými, preto sme veľmi radi, že bol ochotný stať sa tvárou našej minikampane. Je vzorom pre všetkých, malých i veľkých,“ priblížila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Aktivity podporených projektov musia byť zrealizované na území Slovenska a ukončené v období do 30. septembra 2024.

Výsledky a všetky bližšie informácie o grantovom programe sú k dispozícii na webe Športuj aj Ty! – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).

