Nadácia Pontis hľadá desiatku aktívnych mladých ľudí, ktorí majú odvahu meniť Slovensko

Nadácia Pontis spúšťa nový program Impact Summit #nextgen. Impact Summit už tretí rok prináša diskusie na témy z prostredia biznisu, verejnej správy, neziskového sektora a médií. Tohtoročné podujatie prinesie okrem inšpiratívnych hostí aj nový program Impact Summit #nextgen zameraný na mladých ľudí.
„Veríme, že načúvať hlasom mladšej generácie má zmysel. Rozvíjanie Slovenska, v ktorom budeme chcieť žiť, pracovať a vzdelávať sa, nie je možné bez toho, aby sme dali priestor aj tým, ktorí budú už o pár rokov aktívne formovať našu krajinu,“ hovorí výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.
Nízky záujem mladých o politiku
Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Posledné dostupné údaje z roku 2021 ukazujú, že ide o druhý najvyšší podiel spomedzi krajín OECD. Slovensko dlhodobo čelí vysokej miere odlivu študentov na vysoké školy do zahraničia a naspäť domov sa podľa posledných dát vracia len 40 percent študentov a študentiek. Podľa prieskumu National Democtatic Institute je navyše záujem mladých o politiku na Slovensku najnižší v regióne V4.
V situácii, keď každý piaty vysokoškolák študuje mimo Slovenska, a záujem mladých o domácu politiku je nízky, je podľa nadácie kľúčové vťahovať mladú generáciu do spoločenského diania a prepájať sa. Nadácia Pontis preto v rámci Impact Summitu otvára program #nextgen. Hľadá v ňom 10 ľudí vo veku 18 až 35 rokov, ktorým ponúkne príležitosť stretnúť sa s inšpiratívnymi spíkrami a lídrami, priestor na sieťovanie a možnosť byť súčasťou vznikajúcej aktívnej alumni komunity.
Samozrejmosťou v rámci programu #nextgen je účasť na Impact Summite 2025, na ktorom vystúpi napríklad hokejista Dominik Hašek, exprezidentka Zuzana Čaputová, elitný vyjednávač Adam Dolník či Kryścina Šyjanok a Karim Pedersen, ktorí pôsobia v tíme Sviatlany Cichanovskej.
Kilometre nie sú prekážkou
Účastníci #nextgen budú vybraní z najrozmanitejších kútov Slovenska. Aby kilometre neboli prekážkou, pokryje nadácia náklady na ubytovanie pre účastníkov a účastníčky zo vzdialenejších miest. „Výmenou skúseností a perspektív medzi generáciami chceme dosiahnuť, aby sa mladí ľudia s potenciálom stali hybnou silou pozitívnej zmeny a mohli tak jedného dňa stáť na pódiu Impact Summitu ako spíkri a spíkerky,“ dodáva Kolesárová.
Prihlasovanie do programu je otvorené do 10. októbra 2025, bližšie informácie nájdu záujemcovia a záujemkyne na webovej stránke Impact Summitu.
Medzi spíkrov podujatia v minulosti patrili poradca Baracka Obamu Ben Rhodes, ukrajinská právnička Oleksandra Matviichuk, ktorá so svojou organizáciou Center for Civil Liberties získala Nobelovu cenu či švédsky filantrop Daniel Sachs.