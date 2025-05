Naďa predvolali na výsluch v súvislosti so statusom, kde porovnal Zuriana s generálom Štefánikom – VIDEO

Predsedu Demokratov a exministra obrany Jaroslava Naďa predvolali na výsluch v súvislosti s facebookovým statusom z 26. apríla, v ktorom porovnal zásluhy generála Milana Rastislava Štefánika a zásluhy šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana, ktorého prezident vymenoval za generála. Informoval o tom v stredu na tlačovej besede. Ako priblížil, minulý týždeň mu telefonoval vyšetrovateľ z inšpekcie, aby prišiel vypovedať, pričom odmietal prezradiť k čomu.

„Vedel som, že to bude masívna konina a nemýlil som sa. Predvolali ma, aby som bol oznamovateľom trestnej činnosti. Na základe statusu, ktorý bol napísaný na mojom politickom profile a na profile Demokratov, chceli odo mňa, aby som na inšpekciu dával oznámenie trestnej činnosti. Preto na inšpekciu, že Zurian ako šéf inšpekcie by mal celý proces pod dohľadom,“ povedal Naď. Predseda Demokratov je presvedčený, že Zuriana sa tak osobne dotkol status, že to nariadil svojim podriadeným okamžite vyšetrovať.

„Tá konštrukcia je, že sa ukáže, že Naď si o mne vymýšľal a bude ma môcť riešiť za ohováranie,“ dodal. Jaroslav Naď zdôraznil, že na sociálnej sieti napísal len to, čo je o šéfovi inšpekcie verejne známe a o čom informovali aj médiá.

Píše sa tam, že Zurian bol ako policajt opakovane obvinený z vynášania policajných spisov, ušiel do Bieloruska, kde sa skrýval pred spravodlivosťou, kryl svedka v prípade vraždy novinára Kuciaka a v prípade atentátnika na Roberta Fica nedokázal odhaliť páchateľa, ani keď sa sám priznal.