Heger priblížil názor ministrov na stíhačky MiG-29, niektoré by podľa Naďa išli na Ukrajinu rozobrané

aktualizované 15. marca 15:24

Vo veci odovzdania stíhačiek MiG-29 prebiehajú medzinárodné rokovania. O ich odovzdaní na Ukrajinu vláda doposiaľ nerozhodla.

Informoval o tom poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) na brífingu po rokovaní vlády. „Bod o darovaní migov Ukrajine v stredu nebol zaradený na vládu. Vôbec sa o tom oficiálne nerokovalo,“ uviedol Naď.

Neformálna diskusia

Zatiaľ mali podľa Naďa neformálnu diskusiu, na ktorej informovali o ponuke, ktorú Slovenská republika má, či o technických aspektoch.

„Čakáme ešte ďalšie vstupy od zahraničných partnerov, a preto tento bod nie je na vláde zaradený. Oficiálnym bodom rokovania to bude až vtedy, keď budú všetky potrebné podklady k dispozícii,“ vysvetlil Naď.

Minister obrany ďalej informoval, že v prípade rozhodnutia, že slovenské stíhačky pôjdu na Ukrajinu, niektoré pôjdu rozobrané. „Niektoré sú starého dáta a budú slúžiť už iba ako náhradné diely,“ dodal.

Prípadný podnet na Ústavný súd SR

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) povedal, že z rokovania vlády je zrejmé, že všetci ministri sú za to, aby boli stíhačky MiG-29 poslané na Ukrajinu. Uviedol, že o slovenských MiG-och rozhodne vláda, avšak až po medzinárodných rokovaniach. Heger ubezpečil, že rozhodovanie o odovzdaní migov prebehne ústavným spôsobom. Podľa premiéra nebude potrebné sa v tejto veci obracať na Ústavný súd SR.

Naď v prípade prípadného podnetu na Ústavný súd SR v danej veci uviedol, že kto nerobí nič zlé, nemá sa čoho obávať. „Mali by sa obávať tí, ktorí robia zlé veci. Pomôcť zachraňovať ľudské životy na Ukrajine nami vyradenou technikou, ktorú nikdy nebudeme použivať, a dostať za to zaujímavú protihodnotu vo výške 900 miliónov eur, na tom nie je nič zle,“ vysvetlil Naď s tým, že to ústavný súd môže pokojne preskúmať.

„Celá podstata toho je pomáhať v zmysle charty OSN, zachraňovať ľudské životy a dokonca za to dostať výhodnú ekonomickú pomoc od zahraničných partnerov,“ doplnil Naď.