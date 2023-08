Naď odhalil minulosť ďalšieho člena hnutia Republika, Suja pred 14 rokmi kandidoval za stranu Most-Híd (video+foto)

Poslanec Miroslav Suja kandidujúci za hnutie Republika, kde je i podpredsedom, v minulosti kandidoval v župných voľbách za stranu Most-Híd. Išlo o voľby v roku 2009 a Suja kandidoval v Banskobystrickom kraji, tvrdí na sociálnej sieti poslanec a bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).

Poskok Černáka na kandidátke

Pripomenul i to, že daná strana bola známa svojimi prozápadnými a liberálnymi postojmi a podporou pre aktivity mimovládnych organizácií i blízke vzťahy s USA.

„Mimochodom, len na okraj, ako si mohol Most-Híd zobrať na svoju kandidátku v BB kraji dobre známeho poskoka mafiána Černáka, to je mi tiež veľkou záhadou…,“ pozastavil sa Naď v statuse.

Položil tiež otázku smerom k Sujovi, či sa v Moste-Híd cítil rovnako, ako predseda Republiky Milan Uhrík v SDKÚ. Naď totiž zverejnil na sociálnej sieti aj informáciu, že predseda hnutia Republika Milan Uhrík bol v minulosti nielen aktívnym členom prozápadnej mládežníckej organizácie strany SDKÚ Nová Generácia, ale aj priamo členom SDKÚ.

Uhríkov študentský krok vedľa

Ako dôkaz priložil časť zoznamu členov SDKÚ, mená ostatných členov rozmazal z dôvodu ochrany súkromia. Uhrík sa najprv pre Aktuality.sk na margo svojho členstva v mládežníckej organizácii SDKÚ vyjadril, že spolužiaci ho presvedčili, aby išiel s nimi, bol však iba na dvoch – troch stretnutiach a potom zistil, že tam absolútne nepatrí. Označil to za „študentský krok vedľa“, ktorý mu pomohol otvoriť oči.

Následne zaslal médiám stanovisko, v ktorom už nehovorí o študentskom kroku vedľa, ale, naopak, píše, že to nebola chyba a nehanbí sa za to. Podľa neho išlo o skúsenosť, za ktorú je dnes vďačný, pretože bez nej by možno nikdy nedospel k názorom, ktoré má teraz. Preto podľa svojich slov nikdy neodsudzoval ľudí, ktorí pred desaťročím zmenili svoje myslenie a pohľad na svet.