On už má šance u nás dávno vybavené, odmieta Pellegrini povolebnú koalíciu s Uhríkovým hnutím (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) definitívne vylúčila povolebnú koalíciu s hnutím Republika. Ako ďalej uviedol predseda strany Peter Pellegrini na tlačovej besede, Hlas-SD nebude nikdy spolupracovať so stranami, ktoré členstvo v Európskej únii (EÚ) a NATO spochybňujú.

Predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík uviedol v nedeľňajšej relácii Na telo televízie Markíza, že by mal záujem o zorganizovanie referenda o vystúpení Slovenska z NATO.

„To nielenže zhoršuje svoje šance, on už má šance u nás dávno vybavené. Po tomto vyhlásení Uhríka ako predsedu Republiky môžeme definitívne vyhlásiť, že Hlas-SD nepôjde nikdy do žiadnej volebnej koalície s touto politickou stranou, aj z titulu týchto jeho vyjadrení a jeho názoru na to, kde má byť Slovensko medzinárodne ukotvené,“ povedal Pellegrini.

Zároveň tvrdí, že Slovensko nemôže ostať osamotené, musí byť súčasťou NATO. „Samozrejme, Slovensko musí hovoriť o svojich postojoch a spolutvoriť politiku Severoatlantickej aliancie a politiku EÚ, nie byť iba pasívnym prijímateľom,“ myslí si predseda Hlasu-SD.