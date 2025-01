Na zimný EYOF do Gruzínska vycestuje 62 športovcov zo Slovenska, nechýba ani syn Kuzminovej - FOTO

V prvej polovici februára bude až 62 mladých športovcov zo Slovenska bojovať o čo najlepšie výsledky na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v gruzínskom Bakuriani.

Slováci budú ďaleko od vlasti súťažiť v biatlone, zjazdovom a bežeckom lyžovaní, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe, krasokorčuľovaní aj ľadovom hokeji.

Oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) priniesol menoslov športovcov, ktorí onedlho vycestujú do Gruzínska. A až dve tretiny tvoria hokejové výbery, ktoré majú medzi chlapcami aj dievčatami po 20 členov.

Tri lokality

Podujatie v Bakuriani sa oficiálne uskutoční od 9. do 16. februára, no hokejový turnaj dievčat sa začne už 6. februára. Dôvodom je skutočnosť, že Gruzínsko nedisponuje dostatočným množstvom certifikovaných ľadových plôch.

Súťaže budú rozdelené do troch dejísk. Pod holým nebom sa bude o cenné kovy bojovať priamo v Bakuriani, ľadový hokej umiestnili organizátori do Tbilisi a krasokorčuľovanie s rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe do Batumi.

Obhajca bronzu aj syn legendy

Viacerí členovia slovenskej výpravy boli aj súčasťou výberu vlani na ZOHM v kórejskom Kangwone. Biatlonista Markus Sklenárik pred rokom získal bronz.

Michaela Straková sa v Gruzínsku predstaví v biatlone aj behu na lyžiach. A chýbať nebude ani Jelisej Kuzmin, syn olympijskej šampiónky Anastastie Kuzminovej.

Skúsenosti zo súťaže dospelých

Web SOŠV pripomenul, že mladí slovenskí hokejisti majú medailové ambície, tréner Peter Kúdelka má k dispozícii aj hráčov so skúsenosťami zo seniorského extraligového ľadu.

Vedúcou slovenskej výpravy je niekdajšia úspešná lukostrelkyňa Alexandra Longová.