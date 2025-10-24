Na železničnej stanici na Ukrajine muž odpálil výbušninu, zahynuli štyria ľudia vrátane páchateľa

Dvoch civilistov a príslušníčku ukrajinskej pohraničnej stráže zabil mladík, ktorý v piatok v ukrajinskom meste Ovruč pri hraniciach s Bieloruskom odpálil výbušné zariadenie. Pri explózii tiež utrpel zranenia, ktorým podľahol. Nešťastie sa stalo na železničnej stanici počas kontroly dokladov. Podľa miestnych médií bol páchateľom 23-ročný muž z Charkova.
Ukrajinské médiá uviedli, že muž odpálil granát. Hovorca ukrajinského ministerstva vnútra však pre agentúru AFP povedal, že typ výbušného zariadenia zatiaľ nepotvrdili. Ukrajinská pohraničná stráž uviedla, že muž bol „nedávno zadržaný pri pokuse o narušenie štátnej hranice na západe krajiny“.