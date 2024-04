Na základnej škole vo Fínsku sa strieľalo, hlásia zranených

Tri deti utrpeli zranenia pri streľbe, ktorá sa v utorok odohrala v škole na juhu Fínska. Polícia uviedla, že podozrivú osobu zadržali.

Upozornenie v súvislosti so streľbou v škole s približne 800 žiakmi v meste Vantaa neďaleko hlavného mesta Helsinki policajti dostali o 09:08. Fínsky denník Ilta-Sanomat napísal, že podozrivého človeka neskôr chytili v regióne Helsínk. Ďalšie podrobnosti neboli hneď k dispozícii.

Breaking: School shooting reported in #Vantaa, #Finland, near #Helsinki. Multiple injuries confirmed, suspect in custody. Heavy police activity on-site. Stay tuned for updates. #VantaaSchoolShooting pic.twitter.com/kVJIJm7MFH

— WorldNews (@FirstWorldNewss) April 2, 2024