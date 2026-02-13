Na Ukrajinu sa vrátilo niekoľko detí unesených Rusmi, uviedla Melania Trumpová

Niekoľko ukrajinských detí, ktoré uniesli Rusi, sa vrátilo k rodinám na Ukrajine. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámila to vo štvrtok americká prvá dáma Melania Trumpová.
„Dnes ide o tretie znovuzjednotenie rodín, odkedy strategicky spolupracujem s oboma krajinami. Nepochybujem, že príde ďalší pokrok,“ uviedla vo vyhlásení Trumpová.
Téma unesených ukrajinských detí je ústredným bodom jej humanitárnej agendy. Biely dom neuviedol presný počet detí, ktoré sa vrátili ku svojim rodinám.
Podľa ukrajinskej vládnej databázy Deti vojny bolo z Ukrajiny do Ruska unesených 20-tisíc maloletých osôb. Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvová-Belová uviedla, že na Ukrajinu vrátili štyroch chlapcov a jedno dievča.
V auguste minulého roka poslala prvá dáma USA list ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom sa venovala otázke ukrajinských detí deportovaných do Ruska. Trumpová v ňom nikoho priamo neobvinila z únosu ukrajinských detí. List šéfovi Kremľa odovzdal americký prezident Donald Trump počas ich stretnutia na Aljaške.
Ukrajina dlhodobo trvá na tom, že návrat detí musí byť podmienkou akejkoľvek prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Spomedzi unesených ukrajinských detí sa zatiaľ k rodinám na Ukrajine vrátilo menej ako dvetisíc.
Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 zatykač na Putina a Ľvovú-Belovú za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny.