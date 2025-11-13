Na švajčiarskom ľadovci našli pozostatky horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1994

Na ľadovci pri hore Ober Gabelhorn vo Švajčiarsku objavili pozostatky horolezca, ktorý zmizol ešte v roku 1994. Informovala o tom polícia kantónu Valais.
Horolezci, ktorí vystupovali na vrchol, našli ľudské pozostatky ešte 15. októbra. Polícia na miesto dorazila vrtuľníkom, aby pozostatky a osobné veci zozbierala.
Horolezecký pár zmizol v oblasti 4. novembra 1994. Telo jednej osoby našli už v roku 2000, zatiaľ čo nález druhého horolezca teraz úplne vyriešil záhadu ich zmiznutia. Identifikovaný muž bol švajčiarsky občan narodený v roku 1969.
V Švajčiarsku sa pozostatky nezvestných horolezcov občas objavujú na ľadovcoch. V roku 2022 našli na ľadovcoch vo Valais dve ľudské kostry, v roku 2017 sa na ľadovci Tsanfleuron našli pozostatky páru zmiznutého v roku 1942 a v roku 2012 boli na ľadovci Aletsch objavené kosti troch bratov, ktorí zomreli v roku 1926.
Na ľadovci Aletsch sa v roku 2022 našli aj trosky lietadla, ktoré tam havarovalo v roku 1968. Telá troch osôb na palube boli vtedy nájdené, no trosky stroja zostali na ľadovci. Ober Gabelhorn je vysoký 4 063 metrov a je to obľúbený cieľ skúsených horolezcov.