Na Slovensko priviezli Norberta Kosťova, ktorý je spájaný so zmiznutím investigatívneho novinára Rýpala

Novinár Pavol Rýpal je nezvestný od apríla 2008.
Na Slovensko priviezli z Maďarska Norberta Kosťova, ktorý je podľa medializovaných informácií spájaný so zmiznutím investigatívneho novinára Pavla Rýpala z roku 2008.

Ako pre médiá povedala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Nitre Karin Kolenčíková, dotyčného si slovenská strana vyžiadala na základe Európskeho vyšetrovacieho príkazu.

Súd v Budapešti súhlasil s jeho takzvaným požičaním na dva týždne,“ uviedla prokurátorka s tým, že Kosťov je v procesnom postavení podozrivého. „Avšak to vyplýva len zo skutočností, ktoré on sám inicioval,“ povedala Kolenčíková.

Prokurátorka doplnila, že je plne v kompetencii policajného vyšetrovateľa, aké úkony s Kosťovom za dva týždne jeho pobytu na Slovensku absolvuje. „V rámci toho, aby sa nejako pohlo dokazovanie vo vyšetrovaní,“ dodala.

Novinár Pavol Rýpal je nezvestný od apríla 2008. Podľa medializovaných informácií mohol byť za jeho zmiznutím šéf dunajskostredského podsvetia Ľudovít „Lajos“ Sátor.

