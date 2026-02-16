Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov

Mnohí z nás ju vnímajú ako zastávku medzi prácou a domovom – na kávu, drobný nákup či vyzdvihnutie balíka. Zmeny, ktoré spoločnosť OMV v roku 2025 urobila, smerovali k jedinému cieľu – aby sa z návštevy stanice stal pohodlný, rýchly a príjemný „one-stop“ zážitok.
„Naša sieť sa mení z miesta na tankovanie na moderné centrum služieb pre cestovanie aj každodenné potreby. Každú inováciu robíme s jedinou otázkou: pomôže to zákazníkovi? Ušetrí mu to čas, spríjemní deň, zjednoduší život?“ hovorí Elisabeth Cigler, retail manažérka pre sieť čerpacích staníc OMV Slovensko.
5 zmien, ktoré si na staniciach OMV môžete všimnúť:
1) Rovnaký štandard na každej stanici: nový dizajn, orientácia aj technológie
Spoločnosť OMV dokončila rekonštrukcie bývalých staníc Benzinol, ktoré prevzala v roku 2024. Cieľom je jednotný štandard dizajnu, služieb a technického vybavenia, aby ste sa na každej stanici cítil rovnako komfortne, rýchlo sa zorientovali a vybavili všetko bez zbytočného zdržania. Modernizáciou prešlo 18 prevádzok, na troch získali umývacie haly úplne nový vzhľad a na 10 staniciach pribudli nové výdajné stojany.
2) Energia zo slnka v prevádzke: je fotovoltika už aj na tej vašej OMV-ke?
Fotovoltické panely pomáhajú s výrobou elektrickej energie už na ďalších 19 čerpacích staniciach OMV, čím sa pokrytie rozšírilo na 51 % siete. Na vybraných prevádzkach dokáže fotovoltika pokryť približne 20 % ročnej spotreby elektrickej energie.
3) Rýchly nákup, balíky aj kvety: služby pre moderný deň
Koncept VIVA BILLA je dnes dostupný na 65 čerpacích staniciach, z toho 15 vybudovali v roku 2025. Vedeli ste, že na OMV si môžete vyzdvihnúť balík alebo kúpiť čerstvú kyticu? Balíkoboxy SPS pribudli na ďalších 21 miestach a na 3 staniciach nájdete aj kvetoboxy FlowersDrive.
4) Zlepšenia pre motoristov: MaxxMotion, AdBlue, eMotion aj voda do ostrekovačov
Prémiový MaxxMotion Diesel si môžete natankovať na ďalších 6 staniciach a AdBlue zo stojanu už na 29 prevádzkach. Vlastníte elektromobil? Žiadny problém! Nové nabíjačky eMotion pribudli na 17 lokalitách. A vodu do ostrekovača si na vybraných 21 prevádzkach môžete doplniť priamo zo stojana, čo je komfortnejšie aj ekologickejšie.
5) Digitalizácia s ľudským rozmerom: MyStation a charitatívne body
Aplikáciu OMV MyStation už využíva viac ako 500 000 Slovákov – patríte medzi nich aj vy? Vernostný program prináša výhody pri každej návšteve a má aj charitatívny rozmer – zákazníci počas roka 2025 podporili charitatívne organizácie Dobrý Anjel, Vlk a Amálka.
Zaregistrovali ste niektoré z týchto inovácií aj vy na svojej OMV-ke? Všetky zmeny vznikali aj pre vás, aby ste na jednej zastávke vybavili viac, ušetrili čas a cítili sa na cestách pohodlnejšie. Viac informácií získate na www.omv.sk.
OMV v roku 2025 v číslach
15 nových prevádzok s dostupnosťou potravín, celkovo 65 čerpacích staníc VIVA BILLA
130. čerpacia stanica OMV otvorená v Lipníkoch
17 nových lokalít s elektronabíjačkami eMotion
19 nových prevádzok s fotovoltickými panelmi
18 zrekonštruovaných čerpacích staníc
3 zrekonštruované umývacie haly
10 čerpacích staníc s novými výdajnými stojanmi
6 ďalších prevádzok s ponukou produktu MaxxMotion Diesel
29 čerpacích staníc s AdBlue tankovaním priamo zo stojanu
21 nových balíkoboxov spoločnosti SPS
3 kvetoboxy FlowersDrive
500 000 používateľov aplikácie MyStation
1,5 milióna darovaných bodov na charitu
