Kasatkinová sa vzdala ruského občianstva, už je Austrálčanka. Urobila tak z vážnych dôvodov

Svetová tenisová dvanástka Daria Kasatkinová, ktorá sa rozhodla vymeniť ruské občianstvo za austrálske, tvrdí, že k tomuto kroku ju priviedla situácia v jej rodnej krajine a jej osobná identita. Kasatkinová, ktorá sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii, uviedla, že „nemala veľa možností“ vzhľadom na súčasné dianie v Rusku.

„Pre mňa, ako otvorene homosexuálnu osobu, ak chcem byť sama sebou, musím urobiť tento krok, a tak som to urobila,“ povedala Kasatkinová novinárom na turnaji v americkom Charlestone. Tenistka, ktorá sa presťahuje do Melbourne, vyjadrila nervozitu, ale aj nadšenie z reprezentovania Austrálie.

„Úprimne, je to pre mňa iné, nebudem klamať. Je to pre mňa emocionálne,“ priznala Kasatkinová, ktorá má na konte osem titulov na okruhu WTA. „Musím si na to zvyknúť. Ale som naozaj šťastná, že môžem začať túto novú kapitolu svojho života a na veľkej scéne reprezentovať Austráliu,“ skonštatovala bývalá zverenka slovenského trénera Vladimíra Pláteníka a členka TC Empire Bratislava.