Na Mikuláša to bude v Košiciach žiť, bohatý víkend zakončí tradičný Mikulášsky beh

Mikulášsky víkend prinesie do metropoly východu viacero podujatí. Do ulíc vyrazí Mikulášska električka aj Vianočný expres, na svoje si prídu aj milovníci korčuľovania. Ako na svojom webe informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) tradičná Mikulášska jazda sa uskutoční v sobotu 6. decembra 2025, bude úplne bezplatná. Prepravca spresnil, že po metropole východu budú premávať dve slávnostne polepené a vyzdobené vozidlá, a to na vybraných trasách.
„Vianočná Električka bude premávať na trase linky 6 medzi Havlíčkovou smer Staničné námestie a späť. Vianočná električka zastavuje na všetkých pravidelných zastávkach. Vianočný Express bude premávať na trase linky 19 medzi KVP, kláštor smer Meteorová a späť,“ uviedol DPMK s tým, že aj Vianočný expres bude zastavovať na všetkých pravidelných zastávkach. Konkrétne časy možno nájsť na komunikačných kanáloch dopravného podniku. Mikuláš a jeho pomocníci budú mať pre cestujúcich pripravenú aj sladkú odmenu.
Mikulášska korčuľovačka v parku
Na Mikuláša, teda v sobotu 6. decembra, sa v Mestskom parku začne aj prevádzka obľúbenej ľadovej plochy. Pripravená je Mikulášska korčuľovačka, v rámci ktorej si medzi 16:00 až 19:00 budú môcť bezplatne zakorčuľovať všetci, ktorí prídu v mikulášskej čiapke, prípadne v niečom s vianočnou tematikou. Hrať bude dídžej, pre deti sú pripravené sladké maškrty.
„Je to už jubilejný piatykrát, čo v krásnom prostredí Mestského parku a v blízkosti Krajiny Rozprávkovo spúšťame najkrajšie košické klzisko. Uplynulý rok sa tu vystriedalo 12 000 návštevníkov a ďalšie stovky detí z našich škôl počas hodín telesnej výchovy,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), a pozval verejnosť na zimné radovánky na ľade, aj ďalšie podujatia Košických rozprávkových Vianoc.
Vianočné trhy v Petržalke obohatili ľadovým klziskom a snehovým areálom, inšpirovali sa Viedňou
Mesto tiež informovalo, že ľadová plocha pre korčuliarov a amatérske partie hokejistov by mala byť v prevádzke približne do konca februára, závisí to od poveternostných podmienok. „Pre verejnosť bude otvorené od 8:00 zväčša do 19:00. O niečo dlhšie ho budú môcť večer využiť hokejové partie,“ uviedla samospráva. Upozornila, že vstup na ľadovú plochu bude povolený len v korčuliach a samostatne na ňu budú môcť vstupovať len osoby staršie ako šesť rokov. Menšie deti musia mať sprievod osoby staršej ako 15 rokov.
Bežiaci Mikuláši na Hlavnej ulici
Návštevníctvo môže na občerstvenie využiť blízky bufet pri vchode na kúpalisko Rumanova. „Rozpis prevádzkových hodín bude pravidelne aktualizovaný na www.teho.sk ako aj na ďalších informačných kanáloch mestského podniku Tepelné hospodárstvo a mesta Košice. Vstupné na klzisko na 90 minút bude predstavovať tri eurá pre dospelého a dve eurá pre dieťa do 140 cm. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ za tri eurá na osobu a ich brúsenie za päť eur. Amatérske partie hokejistov si môžu klzisko prenajať za 100 -120 eur na hodinu. Pri objednaní a zaplatení minimálne troch hodín prenájmu dostanú zľavu a hodina prenájmu klziska ich tak vyjde na akciových 100 eur,“ doplnilo mesto.
V nedeľu 7. decembra zaplnia Hlavnú ulicu v Košiciach bežiaci Mikuláši. O 17:00 totiž už po 12-krát odštartuje tradičný a obľúbený Mikulášsky beh. „Dobrovoľný charitatívny beh, tak ako vždy, pomôže svojim výťažkom tým, ktorí si sami už nedokážu pomôcť,“ píše sa v programe Košických rozprávkových Vianoc. Program charitatívneho podujatia spolu s partnermi pripravujú mesto Košice a komunita Active Life.