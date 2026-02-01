Na Kĺzavej ulici v Bratislave našli mŕtve telo muža so strelným poranením hlavy

V nedeľu 1. februára krátko po 8:00 prijala polícia na linke 158 oznámenie o náleze tela muža bez známok života. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, telo sa malo nachádzať na Kĺzavej ulici v lesnatom poraste v treťom bratislavskom okrese. „Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili,“ skonštatovala Bartošová.

Na mieste sa podľa hovorkyne nachádzalo pri strome telo muža bez známok života a so strelným poranením v oblasti hlavy. „V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň,“ dodala policajná hovorkyňa s tým, že polícia sa vecou zaoberá.

