Na hackathone v Trnave vzniknú smart riešenia pre dynamickú dopravu v meste

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zorganizuje 5. a 6. decembra hackathon v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.

Zameraný bude na inovácie v oblasti dopravy, konkrétne na optimalizáciu riadenia semaforov a elimináciu zápch v meste pomocou pokročilých technológií, ako sú umelá inteligencia a strojové učenie. Podujatie je posledným zo série Hacknime.to v tomto roku, pričom všetky podujatia sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľom nadchádzajúceho hackathonu je podľa odboru komunikácie MIRRI SR vyvinúť systém, ktorý v reálnom čase dokáže spracúvať dáta zo semaforov, senzorov a kamier a následne dynamicky prispôsobovať režimy riadenia dopravy.

Trnava, jedno z najinovatívnejších miest Slovenska, nedávno prešla významnou modernizáciou svojich križovatiek. Inteligentné semafory zbierajú obrovské množstvo dát, no mesto teraz hľadá spôsob, ako tieto dáta efektívne využiť na zmiernenie dopravného preťaženia v exponovaných časoch.

„Trnava má tú výhodu, že už zbiera dáta a potrebuje nástroj na ich analýzu. Technológie, ktoré už teraz v Trnave testujú a vyvíjajú, predstavujú budúcnosť inteligentného riadenia dopravy. Keď sa do tohto ešte zapoja mladí talentovaní ľudia s inovatívnymi nápadmi, dokážem si predstaviť, že vytvoria niečo skutočne užitočné, ako to na hackathonoch býva zvykom,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Dodal, že je sám zvedavý na nové riešenia, ktoré budú nielen pre Trnavu, ale aj pre ďalšie mestá vzorom, ako zvládať výzvy urbanizácie a hektickej dopravy v našich mestách.

Hackathon je otvorený pre jednotlivcov aj tímy z rôznych odvetví, ako sú IT, inžinierstvo, dizajn či podnikanie. Víťazi si rozdelia finančné odmeny v hodnote 6 000 eur, pričom diváci budú mať možnosť hlasovať za svojich favoritov prostredníctvom ceny publika. Prihlášky je možné podávať do 3. decembra alebo do naplnenia kapacity podujatia. Zaregistrovať sa môžu celé tímy, ale aj jednotlivci, ktorým organizátori pomôžu nájsť spoluhráčov.

Hackathon je súčasťou projektu Hacknime.to, ktorý vznikol pod MIRRI SR s podporou Campus Innovation Hub. Projekt sa sústreďuje na zapojenie technologicky zameraných komunít do zjednodušovania procesov vo verejnej správe a zlepšovania digitálnych služieb. Všetky hackathony v rámci projektu sú financované z plánu obnovy a odolnosti.