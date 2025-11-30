Na Floride sa začali americko-ukrajinské rokovania o ukončení ruskej vojny

„Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorej výsledkom bude suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina,“ povedal šéf americkej diplomacie.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio počas stretnutia s ukrajinskými predstaviteľmi v nedeľu 30. novembra v Hallandale Beach na Floride. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu začal na Floride rokovania s ukrajinskou delegáciou v rámci snahy USA ukončiť ruskú vojnu.

Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorej výsledkom bude suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina,“ povedal Rubio na začiatku stretnutia. Na rokovaní sa zúčastňuje aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Bezpečnostnej rady Ukrajiny Rustem Umerov. „Diskutujeme o budúcnosti Ukrajiny, o bezpečnosti Ukrajiny, o tom, aby sa neopakovala agresia proti Ukrajine, o prosperite Ukrajiny a o tom, ako Ukrajinu obnoviť,“ povedal Umerov na začiatku rokovaní.

V samostatnom príspevku na platforme X Umerov uviedol, že počas stretnutia je v „neustálom kontakte“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Máme jasné smernice a priority: ochrana ukrajinských záujmov, zabezpečenie vecného dialógu a pokrok na základe posunu dosiahnutého v Ženeve,“ napísal.

Viac k osobe: Marco RubioRustem Umerov
Okruhy tém: americko-ukrajinské rokovania Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk