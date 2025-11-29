Macron bude so Zelenským diskutovať o podmienkach spravodlivého mieru

Schôdzka sa uskutoční v čase, keď sa Washington snaží presadiť svoj plán ukončenia vojny.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Julien de Rosa, Pool Photo via AP
Francúzsky prezident Emmanuel Macron privíta v pondelok svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského na rokovaniach v Paríži. Oznámil to v sobotu úrad francúzskeho prezidenta. Schôdzka sa uskutoční v čase, keď sa Washington snaží presadiť svoj plán zameraný na ukončenie ruskej agresie.

Obaja lídri budú diskutovať o „podmienkach spravodlivého a trvalého mieru“, povedal predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu.

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom je už na ceste do Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.

Pôvodný plán Washingtonu, ktorý USA vypracovali bez vyjadrenia sa európskych spojencov Ukrajiny, by znamenal, že sa Kyjev stiahne z celej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť a Krym za ruské územia. Washington pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, ale jeho súčasný obsah zostáva nejasný.

