Francúzsky prezident Emmanuel Macron privíta v pondelok svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského na rokovaniach v Paríži. Oznámil to v sobotu úrad francúzskeho prezidenta. Schôdzka sa uskutoční v čase, keď sa Washington snaží presadiť svoj plán zameraný na ukončenie ruskej agresie.
Obaja lídri budú diskutovať o „podmienkach spravodlivého a trvalého mieru“, povedal predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu.
Nemecký kancelár vyzval Belgicko, aby súhlasilo s použitím zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine
Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom je už na ceste do Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.
Pôvodný plán Washingtonu, ktorý USA vypracovali bez vyjadrenia sa európskych spojencov Ukrajiny, by znamenal, že sa Kyjev stiahne z celej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť a Krym za ruské územia. Washington pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, ale jeho súčasný obsah zostáva nejasný.