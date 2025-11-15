Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Telo 51-ročnej našli 14. novembra popoludní. Príčina smrti je však zatiaľ nejednoznačná. Podľa informácií portálu obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Čo sa žene naozaj stalo, sa zistí nariadenou pitvou.
