Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu

Telo 51-ročnej našli 14. novembra popoludní.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
Policajná páska
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Telo 51-ročnej našli 14. novembra popoludní. Príčina smrti je však zatiaľ nejednoznačná. Podľa informácií portálu obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Čo sa žene naozaj stalo, sa zistí nariadenou pitvou.

