Na Deň detí prišiel do kín superhrdinský animák s príznačným názvom Mega super

Hedviga je bystré, ale nemotorné dievča. Človeka to zaskočí o to viac, že je dcérou mocného superhrdinu. Keď nedopatrením sperie otcov magický kostým Superleva tak, že sa doň dospelý človek nezmestí, musí otec nájsť za seba v rodine náhradu. Namiesto dcéry si však vyberie jej nespratného bratranca a to Hedvige nedá. Podarí sa jej presvedčiť svoju rodinu, že práve ona je MEGA SUPER? Odpoveď sa môžeme dozvedieť práve teraz v kinách, pretože na Deň detí prišiel na ich plátna animovaný film s rovnakým názvom.

Foto: Continental film

„MEGA SUPER je zábavný a veľkolepý superhrdinský film, ktorý zahreje srdce a užije si ho celá rodina. Je to príbeh jedenásťročnej Hedvigy, bezstarostnej dievčiny, ktorá je náhle prinútená potýkať sa s dedičstvom v podobe sperhrdinských povinností. Nemá však žiadne schopnosti na to, aby sa superhrdinkou naozaj stala a v príbehu si bude musieť nájsť svoju vlastnú cestu, ako to urobiť. Ale potrebuje byť vlastne až tak super?“ pýta sa režisér Rasmus A. Sivertsen a pridáva ešte jednu dôležitú otázku: „Potrebujeme všetci byť super, alebo je OK byť len sebou samými?“

Snímku MEGA SUPER, uvádzajú do našich kín spoločnosti Continental film a FOXX MEDIA GROUP. V slovenskom znení sa v hlavných úlohách predstavia Miroslava Grožáková, Martin Kaprálik, Magdaléna Košická, Marián Labuda, Zuzana Porubjaková, Andrea Somorovská, Lukáš Krčmár či Matúš Turanský. O réžiu dabingu sa postaral Dušan Cinkota.

Foto: Continental film

Informačný servis