Na Cinematiku bude mať premiéru hneď niekoľko pozoruhodných domácich filmov

Domáce aj zahraničné filmové festivaly sú obľúbeným dejiskom exkluzívnych premiér. Platí to aj pre Cinematik, ktorý svojou návštevnosťou, medzinárodným presahom a atraktivitou programu patrí k najvýznamnejším filmovým podujatiam na Slovensku aj v širšom regióne. V rámci jeho 18. ročníka, ktorý sa v Piešťanoch začne už 12. septembra, bude mať pred festivalovými návštevníkmi premiéru aj pestrá zostava výnimočných domácich noviniek.

Prvý festivalový večer sa už tradične nesie v duchu slávnostného otváracieho ceremoniálu, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj premietnutie otváracieho filmu. Spravidla ide o titul, ktorý sa pred slovenskými divákmi ešte na veľkom plátne nikde inde neobjavil. Tentokrát to bude Úsvit (2023), česko-slovenská koprodukčná dráma, ktorá mala svetovú premiéru začiatkom júla v Karlových Varoch.

Film sa odohráva v roku 1937 v podtatranskom Svite, kam prichádza hlavná hrdinka, mladá lekárka Helena, spolu s manželom-továrnikom budovať nové „baťovské“ mesto. Plány však naruší nález mŕtveho hermafroditného novorodenca priamo v areáli rušnej továrne. Helenu, ktorá je práve tiež v očakávaní vlastného potomka, situácia silno zasiahne. Všetci navôkol sa pokúšajú prípad rýchlo uzavrieť tak, ako sa im najviac hodí, no ona je odhodlaná zistiť celú pravdu.

Úsvit je druhým celovečerným filmom Matěja Chlupáčka, ktorý debutoval ešte v roku 2013 drámou Bez dotyku. Na jeho novinke sa podieľal slovenský scenárista Miroslav Šifra, ale tiež hudobný skladateľ Simon Goff, držiteľ cien Grammy za seriál Černobyl a film Joker, koloristka Natasha Leonnet, ktorá pracovala aj na oscarovom La La Lande, či strihač Pavel Hrdlička, ocenený niekoľkými Českými levmi. Herecký ansámbel tvoria Eliška Křenková, Miloslav König, Milan Ondrík, Marián Mitaš, Ján Jackuliak, Martha Issová a ďalší.

Ako prví na Slovensku budú môcť diváci na Cinematiku vidieť aj novinku Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka Photophobia (2023), ktorá sleduje rôzne podoby detstva cez dve ukrajinské deti, ukrývajúce sa s rodinami celé mesiace pred bombardovaním v metre zdevastovaného mesta Charkov.

Film sa nakrúcal počas štyroch mesiacov roka 2022. Kým sa pozornosť celého sveta sústredila na dianie na bojiskách, filmári, ktorí do Charkova prišli s humanitárnou pomocou, chceli zachytiť oveľa subtílnejšie, ale možno o to bolestnejšie dôsledky vojny. Photophobia na Cinematik dorazí priamo z Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, kde bude mať svetovú premiéru v sekcii Giornate degli Autori (Dni autorov).

Ďalšou slovenskou premiérou v programe 18. ročníka Cinematiku bude groteskná coming-of-age dráma debutujúceho režiséra Tomáša Kleina Citlivý človek (2023). Divoké road movie na motívy knihy Jáchyma Topola sa odohrávav dystopickom svete plnom strachu a frustrácie, ktorým rodina kočovného herca Moura (David Prachař) putuje vo svojom karavane. Film diváka konfrontuje s náložou protichodných dojmov a emócií, sledujúc cestu svojich bizarných hrdinov za sebapoznaním. Svetovú premiéru mal v hlavnej súťaži filmového festivalu v Karlových Varoch.

Ďalšou z exkluzívnych premiér v programe Cinematiku bude prvé slovenské uvedenie animovaného filmu Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (2023). Svetovú premiéru mal na 63. ročníku Zlínskeho filmového festivalu, najstaršieho festivalu pre deti a mládež na svete. Následne ho uviedli aj na 43. ročníku najväčšieho festivalu animovaných filmov na svete v Annecy, odkiaľ si režisér Filip Pošivač odniesol Cenu poroty zo sekcie Contrechamp.

Rodinný film nakrútený úchvatnou stop-motion technikou zaujme dobrodružným príbehom o jedenásťročnom Tonkovi, ktorý je zároveň svetovým unikátom: historicky prvou svietiacou animovanou bábkou na svete.

Na zozname domácich premiér na Cinematiku je aj česko-slovenský koprodukčný film Brutální vedro (2023) debutujúceho režiséra Alberta Hospodářského. Dráma sleduje bizarné príhody osemnásťročného Vincka, ktorý cestou na chalupu za zvláštnych okolností uviazne v neznámom meste. V tom istom čase sa však na Zem z vesmíru rúti nebezpečný slnečný úlomok.

Slovenskú premiéru bude mať o mesiac v Piešťanoch aj hraný film ukrajinskej režisérky Maryny Vroda Stepne (2023), ktorý vznikol v slovenskej koprodukcii. Je to príbeh o mužovi, ktorý sa vracia do rodnej ukrajinskej dedinky, aby sa tu postaral o umierajúcu matku. Sklamaný a unavený muž celkom nečakane práve v tomto prostredí opäť pocíti chuť do života. Film mal svetovú premiéru práve v programe 76. ročníka Filmového festivalu Locarno v rámci sekcie Concorso Internazionale a získal ocenenie pre Najlepšiu réžiu a cenu FIPRESCI.

V distribučnej predpremiére si návštevníci Cinematiku budú môcť pozrieť aj žánrovo výnimočný domáci koprodukčný titul Bod obnovy (2023) režiséra Roberta Hlozu. Príbeh filmu je zasadený do roku 2041, kedy ľudstvo používa veľmi vyspelé technológie a ústava všetkým občanom garantuje právo na „jeden celý život“. Po neprirodzenej smrti, ako je napríklad autonehoda alebo teroristický útok, tak môže byť človek obnovený zo svojej digitálnej zálohy. Stačí si každé dva dni pravidelne vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti – „bod obnovy“. Ale zaslúži si vôbec ľudstvo právo na druhú šancu?

Pred distribúciou do slovenských kín budú môcť diváci v Piešťanoch vidieť ďalšie sci-fi a to v spolupráci Maďarska a Slovenska. Umelohmotné nebo (2023) nás prenesie do roku 2123, kedy vymizne úrodná pôda z povrchu Zeme. Flóra aj fauna vyhynú. Tesne pred úplnou katastrofou, vedci vyvinú mimoriadne výživnú rastlinu, ktorá však dokáže rásť len v ľudskom tele. Obyvatelia Budapešti žijú odrezaní od zvyšku sveta. Obyvateľstvo je rozdelené na dve skupiny: tí čo jedia a tí z ktorých sa jedlo vypestuje. Snímka už mala svoju domácu festivalovú premiéru.

Aktuálne náš najdiváckejší režisér Jonáš Karásek predstaví na Cinematiku vo svetovej premiére svoj najnovší krátkometrážny projekt – Choroba (2023). Snímka sa odohráva v roku 2025 a jej témou je celosvetová pandémia. Zaujímavosťou pritom je, že ak by ste čakali nejaké veľké herecké mená, mýlili by ste sa. Karásek si na svoj aktuálny projekt zvolil cestu nehercov. „Náš film je o chorobe, ktorou vo filme trpí polovica populácie. Naši účinkujúci sú s touto pandémiou blízkej budúcnosti nejakým spôsobom prepojení” vysvetľuje režisér dôvod, prečo sa rozhodol staviť na nehercov, „Dokonca aj naše príbehy vychádzajú aj z niektorých ich osobných skúseností, aj keď sú jemne pozmenené, zdramatizované.”

Nebudú samozrejme chýbať ani premiéry dokumentárnych titulov. Jedným zo súťažných titulov sekcie Cinematik.doc bude portrét scenáristu, režiséra, esejistu a básnika Eduarda Grečnera, ktorý pod názvom Pravda je to najdôležitejšie (2023) nakrútil Maroš Brázda. Z celkom iného súdka je titul Šťastný človek (2023): Soňa G. Lutherová v ňom sleduje tranzíciu ženy na muža v kontexte každodenného rodinného života. A Cinematik uvedie v slovenskej premiére aj novinku Roberta Kirchhoffa Všetci ľudia budú bratia (2023) skúmajúcu osobnosť Alexandra Dubčeka a jeho presah do dnešných dní.

Akreditácie na 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

