Na chorvátsko-bosnianskej hranici sa prevrátil čln s migrantmi, jedna osoba zahynula

Všetci zachránení, ktorí utrpeli podchladenie, boli prevezení do nemocnice v Slavonskom Brode, približne 190 kilometrov východne od Záhrebu.
Jeden človek zahynul a niekoľko ďalších vytiahli z vody záchranárske jednotky po tom, čo sa na rieke Sáva na chorvátsko-bosnianskej hranici vo štvrtok prevrátil čln s migrantmi, informovala o tom chorvátska polícia.

Polícia dostala v skorých ranných hodinách hlásenie, že pri meste Slavonski Brod sa prevrátil čln a vo vode sa nachádza viacero ľudí. Zásahové jednotky okamžite vyrazili na miesto a „z chladnej rieky vytiahli 13 cudzincov, z ktorých jeden nejavil známky života“, potvrdil pre AFP predstaviteľ záchranárskeho zboru.

Všetci zachránení, ktorí utrpeli podchladenie, boli prevezení do nemocnice v Slavonskom Brode, približne 190 kilometrov východne od Záhrebu.

Medzi hospitalizovanými je aj občan Bosny a Hercegoviny podozrivý z prevádzačstva, ktorý je pod policajným dohľadom.

Chorvátsko je dlhodobo významnou tranzitnou krajinou pre migrantov bez dokladov, ktorí sa cez Balkánsku trasu snažia dostať do západnej Európy.

