Myška a medveď na cestách

Premiéra: 20. 4. 2023

Studiocanal, Francúzsko Luxembursko, 2023

Réžia: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

Scenár: Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel

Hudba: Vincent Courtois

Hrajú (hlasy v slovenskom znení): bude doplnené

Kto by nepoznal ukecanú myšku Celestínu a jej najlepšieho priateľa medveďa Ernesta. Táto nerozlučná dvojica sa vracia na plátna kín v novom veselom a napínavom dobrodružstve, ktoré sa točí okolo Ernestových pokazených huslí a cesty do jeho rodnej krajiny, kde je na ich prekvapenie všetka hudba zakázaná.

Hoci sú rôzne veľkí a jeden je zhovorčivý a druhý namiesto rozprávania radšej hrá na husle alebo harmoniku, medveď Ernest a myška Celestína sú nerozluční kamaráti. Keď sa Ernestove husle, ktoré miluje, rozbijú, tak trochu Celestininou zásluhou sa musia vrátiť do jeho rodnej Breptánie. Iba tam ju totiž môžu opraviť, pretože je to krajina zasľúbená hudbe a hudobníkom. Keď však Ernest a Celestína napriek všetkým prekážkam dorazia do Breptánie, čaká ich veľmi nepríjemné prekvapenie. Niečo sa zásadne zmenilo a pokazilo. Hranie na hudobných nástrojoch alebo dokonca len spev je v celej krajine zákonom zakázané a špeciálna polícia toto nariadenie dokonca presadzuje! Ernest a Celestína sa však s týmto nezmyslom rozhodne nemienia zmieriť, najmä keď sa stretnú s hrdinskými členmi hudobného odboja. Spoločne sa pokúsia napraviť túto nespravodlivosť a nezmysel, aby sa do krajiny medveďov vrátila nielen hudba, ale aj radosť, ktorú môže v každom prebudiť.

Foto: CinemArt

Informačný servis