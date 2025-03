Muži dominujú v online nákupoch potravín, ženy ich využívajú strategickejšie

V digitálnej ére, kde pohodlie a úspora času zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, sa menia aj nákupné zvyklosti Slovákov. Najnovší kvartálny prieskum spoločnosti Wolt ukázal, že v online objednávaní potravín dominujú prekvapivo muži.

Hoci sa jedlo, varenie a stolovanie tradične spájajú skôr so ženami, práve muži sú tí, ktorí častejšie využívajú online platformy na nákup potravín. Uprednostňujú rýchle, pravidelné nákupy – na týždennej báze alebo viackrát do mesiaca. Naopak, ženy objednávajú menej často – raz za mesiac tak spraví objednávku takmer tretina z nich. Tento rozdiel môže byť spôsobený tým, že ženy využívajú donášku predovšetkým na väčšie nákupy na dlhšie obdobie.

Dôvody, prečo si ľudia vyberajú online nakupovanie, sú u mužov aj žien podobné, no prieskum odhalil aj rozdiely v ich prioritách. Muži kladú dôraz najmä na úsporu času. Viac ako polovica z nich uviedla, že nechce tráviť čas chodením do obchodu, a 39 % považuje online nákup za rýchlejšie a praktickejšie riešenie.

Naopak, ženy oceňujú najmä pohodlie, že dostanú nákup až domov. Pre 54 % zákazníčok je veľkou výhodou, že sa vyhnú noseniu ťažkých tašiek. Viac ako tretina vníma flexibilitu doručenia ako dôležitý faktor pri plánovaní svojho času a pätina si cení širšiu ponuku produktov, ktoré v bežných obchodoch nemusia nájsť.

„Dlhodobo vnímame celkový nárast záujmu o online nákup potravín. V rámci platformy máme už dlhodobo stabilných partnerov ako Billa, Tesco, Delia alebo Coop Jednota Slovensko. Zároveň sa nám podarilo rozšíriť platformu Wolt Market už do troch veľkých slovenských miest. Ľudia si aj vďaka tomu postupne zvykajú na benefity, ktoré im takéto nakupovanie prináša,“ hovorí Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Woltu pre Slovensko a Česko.

Ako v prvom meste začal Wolt pôsobiť v Bratislave v septembri 2019, aktuálne pôsobí už vo viac ako 70 slovenských mestách.

