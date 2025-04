Muž v lietadle kričal, že vidí hady, let easyJet musel núdzovo pristáť

Let spoločnosti easyJet z Londýna do Marrákeša v Maroku musel núdzovo pristáť v Portugalsku na letisku Faro po tom, ako pasažier nadobudol presvedčenie, že v lietadle sa nachádzajú hady. Muž, o ktorom sa predpokladá, že mal halucinácie, kričal: „Hady v lietadle! Musíme pristáť!“. Incident sa stal v sobotu, informuje web The Mirror.

Nikto presne nevedel, čo sa deje, ani či cestujúci skutočne videl hada voľne sa pohybujúceho v lietadle vo výške 9-tisíc metrov. Pasažier sa potom údajne začal vyhrážať a prinútil pilotov núdzovo pristáť.

Po prílete na letisko Faro čakala miestna polícia, ktorá muža odviedla z lietadla. Lietadlo so 190 pasažiermi potom pokračovalo v ceste. Let z Londýna do Marrákeša tak trval osem hodín, čiže viac ako dvojnásobne dlho v porovnaní s plánovaným časom.