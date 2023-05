Muž spustil streľbu texaskom v nákupnom centre, zabil najmenej osem ľudí (video)

V nákupnom centre v texaskom meste Allen pri Dallase zabil strelec ôsmich ľudí a siedmich zranil. Jeho napokon zastrelil policajt, ktorý bol v tom čase blízko.

Úrady bezprostredne neposkytli podrobnosti o obetiach, svedkovia však uviedli, že medzi nimi videli aj deti. Niektorí ľudia zase povedali, že videli na zemi bez vedomia policajta a člena bezpečnostnej stráže v centre.

Na internete cirkuluje video z palubnej kamery, na ktorej je vidno ako strelec vychádza z auta a strieľa do ľudí na chodníku. Než auto, ktoré incident nahralo, odišlo, bolo počuť viac ako tri desiatky výstrelov. V nákupnom centre boli stovky ľudí.

Strelca zastrelil policajt

Náčelník hasičov v Allene Jonathan Boyd povedal, že sedem ľudí, vrátane strelca, zomrelo na mieste. Deväť žijúcich obetí vzali do nemocníc v oblasti, ale dve osoby zraneniam podľahli. Zo zranených boli k večeru traja v kritickom stave a štyria stabilizovaní, povedal Boyd.

Miestny policajný zbor na sociálnej sieti Facebook napísal, že ich policajt bol v oblasti pre nesúvisiace hlásenie, keď o 15:36 miestneho času počul streľbu. Následne konfrontoval strelca a napokon ho zastrelil.

V priemere jedna streľba za týždeň

Sobotňajší incident je ďalší zo série masových strelieb v USA, ktoré sa tento rok dejú bezprecedentným tempom. Podľa databázy spravovanej médiami The Associated Press a USA Today v spolupráci s Northeastern University je to v priemere jedna takáto streľba za týždeň.

Len minulý týždeň muž v texaskom Clevelande zastrelil piatich ľudí po tom, čo ho sused požiadal, aby prestal strieľať zo zbrane, keď tam spí dieťa.