Muž so šatkou a nožom v ruke prepadol čerpaciu stanicu v Stupave, odniesol si 800 eur – FOTO

Anna Takácsová
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vyšetrujú okolnosti lúpežného prepadnutia čerpacej stanice v Stupave. Krátko pred 04.30 h vošiel muž v kapucni, ktorý si maskoval tvár šatkou do priestorov čerpacej stanice, pričom pod hrozbou použitia noža požadoval od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti. Tá mu z obavy o svoj život a zdravie odovzdala finančnú hotovosť vo výške cca 800 eur, informoval hovorca Krajského riaditeľstva PZ v BratislaveMichal Szeiff.

Muž z priestorov následne utiekol, k zraneniu osôb nedošlo. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Malackách je v tejto súvislosti už vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže.

V tejto súvislosti sa polícia obracia aj na verejnosť, v prípade ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby, aby jej ich poskytli na bezplatnom čísle polície 158.

