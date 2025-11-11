Muž s valaškou sa obáva fyzického útoku na Naďa: Tvrdý odkaz vandalom, ktorí opakovane zohyzďujú billboard Demokratov krompáčom - VIDEO

„Toto nie je len vandalizmus, toto je verejná a brutálna vyhrážka smrťou,“ vyhlásil muž s valaškou.
Na snímke Peter Laťák (Demokrati) a poškodený billboard Demokratov. Reprofoto: www.facebook.com , www.facebook.com , koláž - SITA Webnoviny.
Muž s valaškou sa opäť hlási o slovo. Oravskí aktivista Peter Laťák poslal tvrdý odkaz vandalom, ktorí cez víkend znovu poškodili billboard Demokratov

„Toto je už za čiarou! Na Orave v obci Hruštín v noci zo včera na dnes niekto spáchal niečo, z čoho mrazí. Na billboarde politika Jaroslava Naďa mu na tvár nasprejoval terč a priamo do čela mu zabodol krompáč,“ informoval na sociálnej sieti nahnevaný Laťák. Vzápätí podčiarkol, že páchateľom je pravdepodobne „organizovaná skupina Ficiakových fanatických frustrátov„, čím myslel sympatizantov strany Smer-SD.

Opakujúci sa vandalizmus

„Toto nie je len vandalizmus, toto je verejná a brutálna vyhrážka smrťou,“ vyhlásil muž s valaškou. „Je to symbolický odkaz plný nenávisti, ktorý má jediný cieľ – šíriť strach a zastrašovať,“ pokračoval ďalej.

„Ak sa Jarovi Naďovi niečo stane, ak niekto zaútočí na Jara Naďa, kolaborantská smerohlasácka vláda na vašich rukách bude krv Jara Naďa! To si zapamätajte!“ odkázal Laťák.

Laťák tiež vyčítal, že zatiaľ čo polícia rieši nápisy kriedou na chodníku, po Slovensku sa beztrestne dejú takéto veci. „Toto sa stane normou, ak budeme mlčať! Nenechajme našu krajinu padnúť do rúk nenávistných frustrátov, ktorí si myslia, že krompáč v hlave je legitímny politický názor,“ uzavrel svoj príspevok.

Billboard Demokratov opäť poškodili vandali. Foto: www.facebook.com

Polícia v prípade nekonala

Nie je to prvýkrát, čo sa billboard Demokratov stal obeťou vandalizmu. Aj v uplynulých mesiacoch Laťák informoval o tom, že do billboardu, ktorý sa nachádza pri obci Lokca na Orave, niekto zabodol krompáč priamo do čela Jaroslava Naďa. Vo veci bolo podané aj trestné oznámenie. Muž s valaškou sa následne sťažoval, že polícia v prípade nekonala.

Na billboarde Demokratov namaľovali neznámi páchatelia na tvár Jaroslava Naďa terč a zabodli do nej krompáč. Foto: www.facebook.com
