Muž poškodeného udrel do hlavy a niekoľkokrát do tváre, za 50-eurovú lúpež mu hrozí osemročné väzenie

Trest odňatia slobody na tri až osem rokov hrozí 30-ročnému mužovi, ktorého policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil zo zločinu lúpeže. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej obvinený muž vo večerných hodinách v Prievidzi napadol 21-ročného muža a odcudzil mu 50 eur.

Obvinený poškodeného udrel najprv do hlavy a keď spadol na zem, kopol ho nohou do ľavého pleca. „Potom si na poškodeného sadol a opakovane ho udieral do oblasti tváre. Počas fyzického útoku poškodený z ľavého vrecka bundy vytiahol bankovku vo výške 20 eur a z pravého zadného vrecka nohavíc bankovky v hodnote 30 eur. Obvinený si ich vzal zo zeme a odišiel z miesta činu,“ uviedla Krajčíková.

Páchateľ svojím konaním spôsobil poškodenému zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu s doposiaľ nezistenou dobou liečenia.

„Muž bol zakrátko vypátraný kriminálnou políciou z Prievidze, v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ z Prievidze podal podnet na jeho väzobné trestné stíhanie a o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ dodala Krajčíková.