Muž, ktorý mohol pomôcť Rusom s pokusom o atentát na Zelenského, dostal 3,5 roka väzenia

Poľský súd vyniesol rozsudok voči mužovi, ktorý chcel pracovať pre ruskú vojenskú spravodajskú službu a odovzdávať údaje o bezpečnosti letiska Rzeszów-Jasionka.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Muž, ktorý konal v prospech ruskej vojenskej spravodajskej služby a ktorého informácie mohli pomôcť okupantom pri pokuse o atentát na ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, bol v Poľsku odsúdený na niekoľko rokov väzenia. Na platforme X to oznámil hovorca poľského ministra-koordinátora špeciálnych služieb Jacek Dobrzyński.

Podľa jeho slov je odsúdeným Pawel K., 50-ročný obyvateľ Hrubieszówa, mesta vo východnom Poľsku, ktoré sa nachádza neďaleko ukrajinských hraníc. Muž podľa Dobrzyńského vyjadril ochotu konať v prospech zahraničných spravodajských služieb proti Poľsku.

Muž chcel vstúpiť do štruktúr ruskej vojenskej spravodajskej služby a plniť relevantné úlohy. Tí spočívali v prenose údajov o bezpečnosti letiska Rzeszów-Jasionka, pričom zverejnenie týchto informácií by mohlo pomôcť pri plánovaní pokusu o atentát na Zelenského, poznamenal Dobrzyński.

Dodal, že Pavel K. tiež vyjadril ochotu pridať sa k ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupine a vojenskej rozviedke generálneho štábu ruských ozbrojených síl.

Muž bol obvinený z dvoch prípadov – špionáže a nelegálneho držania zbraní a streliva. Okresný súd v meste Zamość uznal Pavla K. vinným a odsúdil ho na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky a šesť mesiacov.

