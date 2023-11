Musí fingovať krádež a zachrániť svet… Agent Gabriel Allon v trileri Zberateľ

23. diel jedinečnej špionážnej série Daniela Silvu vyvolal obrovský záujem čitateľov na celom svete. Vo vzrušujúcom trileri Zberateľ sa legendárny agent a reštaurátor Gabriel Allon podujme vypátrať ukradnuté majstrovské dielo od Vermeera a popritom odhalí sprisahanie, ktoré by mohlo priviesť svet na pokraj nukleárnej katastrofy.

„V tejto časti spojí sily s krásnou a geniálnou profesionálnou zlodejkou, aby našiel najvzácnejší zmiznutý obraz na svete. Narazí pri tom na sprisahanie, ktoré môže priviesť svet na pokraj jadrovej katastrofy,“ hovorí v exkluzívnom videu pre slovenských čitateľov autor Daniel Silva. Video si môžete pozrieť nižšie.

Ráno po každoročnom slávnostnom večierku Benátskej pamiatkovej spoločnosti Gabriel Allon vojde do obľúbenej kaviarne na ostrove Murano, kde už naňho čaká veliteľ Umeleckého komanda generál Cesare Ferrari. Vo vile zavraždeného juhoafrického lodiara v Amalfi čakal karabinierov prekvapivý objav: tajný trezor s prázdnym rámom s rozmermi zodpovedajúcimi najvzácnejšiemu zmiznutému obrazu na svete.

Generál Ferrari požiada Gabriela, aby umelecké dielo nenápadne vypátral, skôr než stopa vychladne. Stratený obraz je Koncert od Johannesa Vermeera, jedno z trinástich diel ukradnutých v roku 1990 z bostonského Múzea Isabelly Stewartovej.

S pomocou toho najnečakanejšieho spojenca – krásnej dánskej hackerky a profesionálnej zlodejky – Gabriel čoskoro zistí, že obraz zmenil majiteľa v nelegálnom miliardovom obchode, do ktorého je zapletený muž s krycím menom Zberateľ, riaditeľ energetickej firmy s úzkymi väzbami na najvyššie poschodia ruskej moci. A tak sa vzácne majstrovské dielo ocitne v centre sprisahania, ktoré by mohlo uvrhnúť svet do vojnového konfliktu apokalyptických rozmerov. Aby tomu Gabriel zabránil, musí sám spáchať trúfalú krádež, od ktorej závisia milióny ľudských životov…

„Ľudia znásilňujú, kradnú a vraždia sami od seba,“ povedal Gabriel s pohľadom upretým na pamätník holokaustu. „A mnohé z najhorších zverstiev v dejinách ľudstva spáchali takí, ktorých nepoháňala oddanosť Satanovi, ale viera v Boha.“

Pozrite si video s Danielom Silvom:

Zberateľ je jedna z najlepších kníh Daniela Silvu, a to nielen kvôli pozadiu v podobe vojny na Ukrajine, nenásytného Ruska a hrozbe jadrového konfliktu. Silva je majstrovský rozprávač, takže to celé vtesnal do pútavého a zaujímavého príbehu o tajomnom zberateľovi. Stretávame sa so starými známymi – okrem Gabriela Allona aj s Michailom, Dinou, Elim, či Natalie. Nechýba Gabrielova krásna manželka Chiara a dve deti, ktoré úžasne zapadajú do príbehu…najmä v závere knihy.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Je to najväčší úspech Voloďovej vlády. Premenil celé Rusko na štát kompromatov. V našej kleptokracii nemá nikto čisté ruky. Každý je skompromitovaný. Niekto viac a niekto menej.“

„Ty nie, Gennadij?“

„Väčšina mojich hriechov je finančnej povahy,“ priznal, „ale môj najhorší prehrešok je, že som pomohol Voloďovi stať sa prezidentom Ruskej federácie. Priviedol nás na pokraj katastrofy a treba ho zastaviť, skôr ako stihne napáchať ďalšie škody.“ Stíšil hlas. „Preto som CIA povedal o smernici Bezpečnostnej rady Ruska týkajúcej sa použitia jadrových zbraní na Ukrajine. Tá smernica je natoľko alarmujúca, že existuje iba jediný exemplár.“

Daniel Silva je americký spisovateľ, ktorý pôsobil ako korešpondent na Blízkom východe. Videl zblízka skutočnú vojnu i vojnu tajných služieb. Oženil sa s novinárkou, svoju prácu v médiách zavesil na klinec a stal sa profesionálnym spisovateľom. Vo svojom prvom románe Prísne tajné zobrazil boj tajných služieb na pozadí jednej z najväčších operácií 2. svetovej vojny – vylodenia Spojencov v Normandii. Daniel Silva napísal sedemnásť kníh, z toho v dvanástich je hlavnou postavou Gabriel Allon, reštaurátor obrazov starých majstrov, špión a atentátnik. Je to tak aj v jeho najnovšom románe Padlý anjel, ktorý práve vyšiel v slovenskom preklade.

Milan Buno, knižný publicista

